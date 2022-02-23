https://arabic.sputniknews.com/20220223/إسبانيا-توصي-رعاياها-بمغادرة-أوكرانيا-مؤقتا-1059063014.html
إسبانيا توصي رعاياها بمغادرة أوكرانيا مؤقتا
إسبانيا توصي رعاياها بمغادرة أوكرانيا مؤقتا
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، إن بلاده توصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا مؤقتا في أقرب وقت ممكن نظرا لتدهور الوضع الأمني هناك. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T16:41+0000
2022-02-23T16:41+0000
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ونقلت رويترز عن ألباريس ما قاله أمام لجنة برلمانية، حيث دعا إلى "مغادرة أوكرانيا مؤقتا في أسرع وقت ممكن وننصح بعدم السفر إلى هذا البلد تحت أي ظرف من الظروف".في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل أحد جنودها، اليوم الأربعاء، في قصف قرب خط المواجهة مع "الانفصاليين" شرقي البلاد، وسط مخاوف من تصاعد التوترات.وفقا للبيانات الواردة من كييف، فإن 9 جنود أوكرانيين لقوا مصرعهم منذ بداية العام، بينهم 6 قتلوا في اشتباكات عنيفة خلال الأيام الأربعة الماضية.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد وقع يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إسبانيا توصي رعاياها بمغادرة أوكرانيا مؤقتا
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قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، إن بلاده توصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا مؤقتا في أقرب وقت ممكن نظرا لتدهور الوضع الأمني هناك.
ونقلت رويترز عن ألباريس ما قاله أمام لجنة برلمانية، حيث دعا إلى "مغادرة أوكرانيا مؤقتا في أسرع وقت ممكن وننصح بعدم السفر إلى هذا البلد تحت أي ظرف من الظروف".
وأضاف ألباريس إن 334 مواطنا إسبانيا ما زالوا في أوكرانيا، مشيرا إلى انخفاض عددهم حيث كانوا 445 عندما بدأت الأزمة قبل بضعة أسابيع.
في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل أحد جنودها
، اليوم الأربعاء، في قصف قرب خط المواجهة مع "الانفصاليين" شرقي البلاد، وسط مخاوف من تصاعد التوترات.
وفقا للبيانات الواردة من كييف، فإن 9 جنود أوكرانيين لقوا مصرعهم منذ بداية العام، بينهم 6 قتلوا في اشتباكات عنيفة خلال الأيام الأربعة الماضية.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد وقع يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.