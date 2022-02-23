https://arabic.sputniknews.com/20220223/كييف-مقتل-جندي-أوكراني-في-قصف-على-أراضينا-1059060399.html

كييف: مقتل جندي أوكراني وإصابة آخر في قصف على أراضينا

كييف: مقتل جندي أوكراني وإصابة آخر في قصف على أراضينا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل أحد جنودها، اليوم الأربعاء، في قصف قرب خط المواجهة مع "الانفصاليين" شرقي البلاد، وسط مخاوف من تصاعد التوترات. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T15:54+0000

2022-02-23T15:54+0000

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ولم يحدد الجيش الأوكراني مكان الهجوم بالضبط مكتفيا بالقول، إن جنديا "أصيب بجروح قاتلة" وجرح آخر في القصف، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وفقا للبيانات الواردة من كييف، فإن 9 جنود أوكرانيين لقوا مصرعهم منذ بداية العام، بينهم 6 قتلوا في اشتباكات عنيفة خلال الأيام الأربعة الماضية.أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك في إقليم دونباس عن سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع في البنية التحتية خلال الأيام القليلة الماضية بفعل القصف الأوكراني المتواصل على أراضيهم، والذي تسبب في نزوح عشرات الآلاف إلى روسيا.وقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.ترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.في وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي سيعقد قمة طارئة في بروكسل في وقت متأخر من يوم الخميس بشأن "الإجراءات العدوانية" الروسية ضد أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/ما-الذي-دفع-روسيا-إلى-قرارها-بشأن-دونباس؟-وكيف-فشل-الغرب-في-إدارة-الأزمة؟-1059024169.html

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