https://arabic.sputniknews.com/20220223/البرلمان-الأوكراني-يسجل-مسودة-مشروع-قرار-باستثناء-روسيا-من-عضوية-الأمم-المتحدة-1059051312.html

البرلمان الأوكراني يسجل مسودة مشروع قرار باستثناء روسيا من عضوية الأمم المتحدة

البرلمان الأوكراني يسجل مسودة مشروع قرار باستثناء روسيا من عضوية الأمم المتحدة

سجل البرلمان الأوكراني في جدول أعماله مسودة مشروع قرار تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستثناء روسيا من عضوية الأمم المتحدة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T13:25+0000

2022-02-23T13:25+0000

2022-02-23T13:56+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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وأفاد البرلمان الأوكراني في بيان عبر حسابه على الانترنت، اليوم الأربعاء: "تم تسجيل مشروع القرار بشأن النداء، الذي وجهه برلمان أوكرانيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استبعاد روسيا الاتحادية من عضوية الأمم".كما أشار بيان البرلمان إلى أنه تم تسجيل مسودة قرار بشأن الاستئناف المقدم إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن استبعاد روسيا من أعضاء المنظمة في البرلمان الأوكراني، بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل مسودة قرار بشأن النداء المقدم إلى مجلس أوروبا بشأن إنهاء عضوية الاتحاد الروسي في مجلس أوروبا في البرلمان الأوكراني.أضاف البيان أن صاحب مشروع القرار هو النائب غير الحزبي أوكسانا سافتشوك، فيما لم ينشر نص مشروع القرار.هذا وعبر أندريه تورتشاك، نائب أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قضية دونباس مع السلطات الحالية في أوكرانيا.وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين: "أشك في إمكانية الحوار، لأننا موجودون في" نصفي الكرة الأرضية "المختلفين تمامًا. بالنسبة لهم، دونباس هي إقليم، وبالنسبة لنا، دونباس هو شعب. ولن نتفق هنا أبدًا. مع هذه الحكومة (من أوكرانيا – محرر). من غير المرجح أن نتفق على شيء ما".كما أكد تورتشاك، أن اجتماعًا لوزراء خارجية روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيين سيعقد في المستقبل القريب لمناقشة مسألة تحديد مواقع البعثات الدبلوماسية.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قوات الأمن الأوكرانية. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى مقاطعة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بغزو أوكرانيا. بادئ ذي بدء، يتعلق الإخلاء بالنساء والأطفال وكبار السن. قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يأمر الجيش قريباً بالهجوم، لتنفيذ خطة لغزو دونيتسك ولوغانسك. يوم السبت، 19 فبراير/شباط، وقع قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك مراسيم بشأن التعبئة العامة، ثم لجؤوا إلى روسيا لطلب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/تورتشاك-من-الصعب-التفاوض-مع-السلطات-الحالية-في-كييف-بالنسبة-لهم-دونباس-إقليم-1059047852.html

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