https://arabic.sputniknews.com/20220223/الجيش-الإسرائيلي-يسقط-طائرة-مسيرة-أطلقتها-حماس-من-غزة-1059065798.html
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة أطلقتها "حماس" من غزة
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة أطلقتها "حماس" من غزة
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن دفاعاته الجوية، أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية من قطاع غزة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T17:30+0000
2022-02-23T17:30+0000
2022-02-23T17:30+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
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وأوضح الجيش في بيان أن الطائرة المسيرة تم إسقاطها في وقت سابق اليوم على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل.وأضاف أن الطائرة كانت تحت المتابعة من قبل المراقبة الجوية الإسرائيلية طوال الحادث.وأصبحت إسرائيل، أكثر حساسية تجاه الطائرات المسيرة خلال الآونة الأخيرة، وفي أكثر من مناسبة حذر مسؤولون أمنيون من أن الطائرات المسيرة "الصغيرة"، تمثل تحديا للجيش الإسرائيلي.وتصاعدت تلك التصريحات، بعدما فشل الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك من خلال استخدام صواريخ اعتراضية أطلقتها منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدة في إسقاط طائرة أطلقها "حزب الله" اللبناني، وحلقت في الأجواء الإسرائيلية لمدة 40 دقيقة قبل أن تعود سالمة إلى لبنان.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, إسرائيل, أخبار قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة أطلقتها "حماس" من غزة
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قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن دفاعاته الجوية، أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية من قطاع غزة.
وأوضح الجيش في بيان أن الطائرة المسيرة تم إسقاطها في وقت سابق اليوم على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل.
وأضاف أن الطائرة كانت تحت المتابعة من قبل المراقبة الجوية الإسرائيلية طوال الحادث.
وأصبحت إسرائيل، أكثر حساسية تجاه الطائرات المسيرة خلال الآونة الأخيرة، وفي أكثر من مناسبة حذر مسؤولون أمنيون من أن الطائرات المسيرة "الصغيرة"، تمثل تحديا للجيش الإسرائيلي.
وتصاعدت تلك التصريحات، بعدما فشل الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك من خلال استخدام صواريخ اعتراضية أطلقتها منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدة في إسقاط طائرة أطلقها "حزب الله" اللبناني، وحلقت في الأجواء الإسرائيلية لمدة 40 دقيقة
قبل أن تعود سالمة إلى لبنان.