عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220223/الجيش-الإسرائيلي-يسقط-طائرة-مسيرة-أطلقتها-حماس-من-غزة-1059065798.html
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة أطلقتها "حماس" من غزة
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة أطلقتها "حماس" من غزة
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن دفاعاته الجوية، أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية من قطاع غزة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T17:30+0000
2022-02-23T17:30+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003196_0:94:1797:1105_1920x0_80_0_0_fe313d7bb40d11294c2c4807a519949e.jpg
وأوضح الجيش في بيان أن الطائرة المسيرة تم إسقاطها في وقت سابق اليوم على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل.وأضاف أن الطائرة كانت تحت المتابعة من قبل المراقبة الجوية الإسرائيلية طوال الحادث.وأصبحت إسرائيل، أكثر حساسية تجاه الطائرات المسيرة خلال الآونة الأخيرة، وفي أكثر من مناسبة حذر مسؤولون أمنيون من أن الطائرات المسيرة "الصغيرة"، تمثل تحديا للجيش الإسرائيلي.وتصاعدت تلك التصريحات، بعدما فشل الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك من خلال استخدام صواريخ اعتراضية أطلقتها منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدة في إسقاط طائرة أطلقها "حزب الله" اللبناني، وحلقت في الأجواء الإسرائيلية لمدة 40 دقيقة قبل أن تعود سالمة إلى لبنان.
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003196_100:0:1697:1198_1920x0_80_0_0_c4ae46ed8c40de6215f3a54032686192.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, إسرائيل, أخبار قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة أطلقتها "حماس" من غزة

17:30 GMT 23.02.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
تابعنا عبرGoogle news
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن دفاعاته الجوية، أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية من قطاع غزة.
وأوضح الجيش في بيان أن الطائرة المسيرة تم إسقاطها في وقت سابق اليوم على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل.
وأضاف أن الطائرة كانت تحت المتابعة من قبل المراقبة الجوية الإسرائيلية طوال الحادث.
وأصبحت إسرائيل، أكثر حساسية تجاه الطائرات المسيرة خلال الآونة الأخيرة، وفي أكثر من مناسبة حذر مسؤولون أمنيون من أن الطائرات المسيرة "الصغيرة"، تمثل تحديا للجيش الإسرائيلي.
وتصاعدت تلك التصريحات، بعدما فشل الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك من خلال استخدام صواريخ اعتراضية أطلقتها منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدة في إسقاط طائرة أطلقها "حزب الله" اللبناني، وحلقت في الأجواء الإسرائيلية لمدة 40 دقيقة قبل أن تعود سالمة إلى لبنان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала