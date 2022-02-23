https://arabic.sputniknews.com/20220223/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-تلوث-مياه-الشرب-وعدم-صلاحيتها-للاستهلاك-1059038102.html
الحكومة المصرية تكشف حقيقة تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستهلاك
الحكومة المصرية تكشف حقيقة تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستهلاك
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستهلاك، بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T09:37+0000
2022-02-23T09:37+0000
2022-02-23T09:37+0000
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وأكد بيان نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري، أن ما تم تداوله، من صور تزعم تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، شائعة.وذكر البيان أنه بعد تداول، بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، الصور المزعومة، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتلوث مياه الشرب والزراعة أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها.وأوضحت أن عكارة المياه في نهر النيل وتغير لونه يعد أمرا طبيعيا، نتيجة لوصول مياه السيول المُحملة بالأتربة والرمال والطمي إليها، وذلك بعد موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية، الأمر الذي يؤكد على أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية.وأشارت الوزارة إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثيرات سلبية على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وسوف تختفي آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.وناشدت الحكومة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
https://arabic.sputniknews.com/20210804/مصر-وقف-الحركة-الملاحية-في-نهر-النيل-1049752653.html
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أخبار مصر الآن
الحكومة المصرية تكشف حقيقة تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستهلاك
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كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستهلاك، بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل.
وأكد بيان نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري، أن ما تم تداوله، من صور تزعم تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، شائعة.
وذكر البيان أنه بعد تداول، بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، الصور المزعومة، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتلوث مياه الشرب والزراعة أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل
وتغير لونها.
وأوضحت أن عكارة المياه في نهر النيل وتغير لونه يعد أمرا طبيعيا، نتيجة لوصول مياه السيول المُحملة بالأتربة والرمال والطمي إليها، وذلك بعد موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية، الأمر الذي يؤكد على أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثيرات سلبية على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وسوف تختفي آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.
وناشدت الحكومة، جميع وسائل الإعلام
ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.