https://arabic.sputniknews.com/20220223/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-15-فلسطينيا-بينهم-4-أطفال-من-باب-العمود-في-القدس-1059047059.html
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال من باب العمود في القدس
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال من باب العمود في القدس
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال في باب العمود في القدس. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T12:18+0000
2022-02-23T12:18+0000
2022-02-23T12:18+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت مصادر محلية وشهود عيان لوكالة "واس" إن "عناصر الأمن الإسرائيلي احتجزت مجموعة من النساء والأطفال عند باب العمود وقاموا بتفتيشهن والتدقيق في هوياتهن". وكان طفل فلسطيني، قتل مساء أمس الثلاثاء، برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في بلدة الخضر بالضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفل محمد شحادة، البالغ من العمر 14 عاما، "استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال من باب العمود في القدس
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال في باب العمود في القدس.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان لوكالة "واس" إن "عناصر الأمن الإسرائيلي احتجزت مجموعة من النساء والأطفال عند باب العمود وقاموا بتفتيشهن والتدقيق في هوياتهن".
وكان طفل فلسطيني
، قتل مساء أمس الثلاثاء، برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في بلدة الخضر بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفل محمد شحادة، البالغ من العمر 14 عاما، "استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.