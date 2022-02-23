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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال من باب العمود في القدس
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال من باب العمود في القدس
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال في باب العمود في القدس. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T12:18+0000
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وقالت مصادر محلية وشهود عيان لوكالة "واس" إن "عناصر الأمن الإسرائيلي احتجزت مجموعة من النساء والأطفال عند باب العمود وقاموا بتفتيشهن والتدقيق في هوياتهن". وكان طفل فلسطيني، قتل مساء أمس الثلاثاء، برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في بلدة الخضر بالضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفل محمد شحادة، البالغ من العمر 14 عاما، "استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال من باب العمود في القدس

12:18 GMT 23.02.2022
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال في باب العمود في القدس.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان لوكالة "واس" إن "عناصر الأمن الإسرائيلي احتجزت مجموعة من النساء والأطفال عند باب العمود وقاموا بتفتيشهن والتدقيق في هوياتهن".
وكان طفل فلسطيني، قتل مساء أمس الثلاثاء، برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في بلدة الخضر بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفل محمد شحادة، البالغ من العمر 14 عاما، "استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
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