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https://arabic.sputniknews.com/20220223/العراق-مقتل-5-من-داعش-بضربة-جوية-في-كركوك--1059070122.html
العراق.. مقتل 5 من "داعش" بضربة جوية في كركوك
العراق.. مقتل 5 من "داعش" بضربة جوية في كركوك
أعلن الجيش العراقي، اليوم الاربعاء، مقتل 5 من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) بينهم قياديان بضربة جوية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T20:55+0000
2022-02-23T20:55+0000
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء هذا في بيان صادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان، إن قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب وبغطاء جوي من القوة الجوية العراقية شرعت في مهاجمة وكرين للإرهابيين يتواجد فيها 5 عناصر من التنظيم الإرهابي في قضاء الدبس ناحية قوشقاية بكركوك.وأوضح أنه بأمر من قيادة العمليات المُشتركة سددت الطائرات ضربات نحو الوكرين "اللذين كانا عبارة عن كهفين يتخفى بهما العدو، لتدمرهما بشكل كامل وتقتل جميع المتواجدين بهما".وذكر أنه بتفتيش الكهفين عثر على "جُثث الإرهابيين وقد تهشمت بالكامل".
https://arabic.sputniknews.com/20220223/الكاظمي-يبشر-بـبداية-جديدة-لاستعادة-العراق-دوره-وحضوره-1059047222.html
العراق
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العراق, تنظيم داعش الإرهابي

العراق.. مقتل 5 من "داعش" بضربة جوية في كركوك

20:55 GMT 23.02.2022
© AFP 2022 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickelطيران التحالف الدولي - طائرات "إف-18 ي" (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق
طيران التحالف الدولي - طائرات إف-18 ي (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
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أعلن الجيش العراقي، اليوم الاربعاء، مقتل 5 من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) بينهم قياديان بضربة جوية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.
جاء هذا في بيان صادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
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12:24 GMT
وقال البيان، إن قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب وبغطاء جوي من القوة الجوية العراقية شرعت في مهاجمة وكرين للإرهابيين يتواجد فيها 5 عناصر من التنظيم الإرهابي في قضاء الدبس ناحية قوشقاية بكركوك.
وأوضح أنه بأمر من قيادة العمليات المُشتركة سددت الطائرات ضربات نحو الوكرين "اللذين كانا عبارة عن كهفين يتخفى بهما العدو، لتدمرهما بشكل كامل وتقتل جميع المتواجدين بهما".
وذكر أنه بتفتيش الكهفين عثر على "جُثث الإرهابيين وقد تهشمت بالكامل".
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