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العراق يعلن خروجه من إجراءات الفصل السابع بتسديد التزاماته المادية كافة
العراق يعلن خروجه من إجراءات الفصل السابع بتسديد التزاماته المادية كافة
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، مؤكدا أن العراق لم يعد مطالباً بدفع... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T07:16+0000
2022-02-23T07:16+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال حسين، في كلمة العراق في مجلس الأمن خلال جلسة استماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة الأمم لجنة المتحدة للتعويضات، إن "العراق اليوم يَطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً"، لافتا أن بلاده تسعى إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي.وأضاف، أن "العراق قد سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة"، مؤكدا أن بلاده "لم تعد مطالبة بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً".وبين أن "العراق استمر بالإيفاء بهذه الالتزامات بالكامل وفقاً للجداول الزمنية"، موضحا أن "حكومة العراق تَنظر إلى أن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي ودولة الكويت بمثابة تطور كبير".من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن مجلس الأمن أنهى تفويض لجنة التعويضات، واصفا اليوم بـ"المعلمٌ التاريخيّ لشعب العراق"واضافت، أن "العراق جديرٌ بالثناء لتعاونه الكبير في الوفاء بالتزاماته وإبداء حسن الجوار".ويخضع العراق منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، دولة الكويت.ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق "باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي"، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.وفي أغسطس/ آب 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.
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أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم

العراق يعلن خروجه من إجراءات الفصل السابع بتسديد التزاماته المادية كافة

07:16 GMT 23.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
 اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، مؤكدا أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا.
وقال حسين، في كلمة العراق في مجلس الأمن خلال جلسة استماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة الأمم لجنة المتحدة للتعويضات، إن "العراق اليوم يَطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً"، لافتا أن بلاده تسعى إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي.
وأضاف، أن "العراق قد سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة"، مؤكدا أن بلاده "لم تعد مطالبة بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً".
وبين أن "العراق استمر بالإيفاء بهذه الالتزامات بالكامل وفقاً للجداول الزمنية"، موضحا أن "حكومة العراق تَنظر إلى أن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي ودولة الكويت بمثابة تطور كبير".

وتابع: "العراق يتطلع في أن ينعكس إغلاق هذا الملف بشكل إيجابي على علاقاته الإقليمية والدولية"، مشيرا الى ان "العراق سعى لإكمال هذا النموذج الفريد لإخراجه من كافة إجراءات الفصل السابع".

من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن مجلس الأمن أنهى تفويض لجنة التعويضات، واصفا اليوم بـ"المعلمٌ التاريخيّ لشعب العراق"
واضافت، أن "العراق جديرٌ بالثناء لتعاونه الكبير في الوفاء بالتزاماته وإبداء حسن الجوار".
ويخضع العراق منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، دولة الكويت.
ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق "باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي"، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
وفي أغسطس/ آب 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".
واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.
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