https://arabic.sputniknews.com/20220223/المزيد-المزيد-من-العقوبات-ضد-روسيا-1059040023.html
المزيد... المزيد من العقوبات ضد روسيا
المزيد... المزيد من العقوبات ضد روسيا
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، في حديث مع قناة "بي إف إم" إنه وزملاءه من دول الاتحاد الأوروبي يفكرون في إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا". 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T10:26+0000
2022-02-23T10:26+0000
2022-02-23T10:26+0000
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كما أشار إلى أن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعات إضافية حول هذا الشأن يومي 25 و 26 فبراير/ شباط الجاري.اقرأ أيضا - بوريل: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تشمل بوتينفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية، كليمان بون، إنه "من المستحيل حل الوضع في أوكرانيا بالوسائل العسكرية". ووفقا له، لا توجد مؤشرات على غزو واسع النطاق للبلاد حتى الآن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
المزيد... المزيد من العقوبات ضد روسيا
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قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، في حديث مع قناة "بي إف إم" إنه وزملاءه من دول الاتحاد الأوروبي يفكرون في إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا".
وأضاف لومير قائلاً، إن "وزراء المالية الأوروبيين يعملون حاليا على حزمة عقوبات أكثر صرامة ضد الاقتصاد الروسي".
كما أشار إلى أن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي
سيعقدون اجتماعات إضافية حول هذا الشأن يومي 25 و 26 فبراير/ شباط الجاري.
في وقت سابق ، قال وزير الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية، كليمان بون، إنه "من المستحيل حل الوضع في أوكرانيا بالوسائل العسكرية". ووفقا له، لا توجد مؤشرات على غزو واسع النطاق للبلاد حتى الآن.