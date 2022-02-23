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المزيد... المزيد من العقوبات ضد روسيا
المزيد... المزيد من العقوبات ضد روسيا
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، في حديث مع قناة "بي إف إم" إنه وزملاءه من دول الاتحاد الأوروبي يفكرون في إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا". 23.02.2022, سبوتنيك عربي
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تغطية أحداث دونباس
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كما أشار إلى أن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعات إضافية حول هذا الشأن يومي 25 و 26 فبراير/ شباط الجاري.اقرأ أيضا - بوريل: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تشمل بوتينفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية، كليمان بون، إنه "من المستحيل حل الوضع في أوكرانيا بالوسائل العسكرية". ووفقا له، لا توجد مؤشرات على غزو واسع النطاق للبلاد حتى الآن.
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المزيد... المزيد من العقوبات ضد روسيا

10:26 GMT 23.02.2022
© Sputnikالمزيد من العقوبات ضد روسيا
المزيد من العقوبات ضد روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
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قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، في حديث مع قناة "بي إف إم" إنه وزملاءه من دول الاتحاد الأوروبي يفكرون في إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا".

وأضاف لومير قائلاً، إن "وزراء المالية الأوروبيين يعملون حاليا على حزمة عقوبات أكثر صرامة ضد الاقتصاد الروسي".

كما أشار إلى أن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعات إضافية حول هذا الشأن يومي 25 و 26 فبراير/ شباط الجاري.
اقرأ أيضا - بوريل: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تشمل بوتين
في وقت سابق ، قال وزير الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية، كليمان بون، إنه "من المستحيل حل الوضع في أوكرانيا بالوسائل العسكرية". ووفقا له، لا توجد مؤشرات على غزو واسع النطاق للبلاد حتى الآن.
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Солдат ВСУ на боевой машине пехоты в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... أزمة دونباس: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي10:05 GMT
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