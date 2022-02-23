https://arabic.sputniknews.com/20220223/تحديد-القاطاعات-الروسية-التي-تستهدفها-عقوبات-بروكسل-1059046987.html

تحديد القطاعات الروسية التي تستهدفها عقوبات بروكسل

تحديد القطاعات الروسية التي تستهدفها عقوبات بروكسل

وافق الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على جميع التفاصيل الفنية للعقوبات المرافقة لاعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T12:21+0000

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2022-02-23T12:27+0000

العالم

روسيا

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رئاسة فرنسا للمجلس الأوروبي غردت عبر "تويتر": " وافق COREPER II على الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقوبات، وتم إطلاق موعد نهائي بحدود الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت موسكو) لموافقة مجلس الاتحاد الأوروبي عليها ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم".وفي سياق متصل قالت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الأربعاء، إن "حزمة العقوبات (التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، على خلفية اعتراف الأخيرة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) تستهدف 351 من أعضاء مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح الاعتراف، بجانب 27 فردًا وكيانًا يهددون سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها. وستشمل العقوبات أيضًا قطاعات سياسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية".تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.على إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مراسيم الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.على إثر ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية قرارها الأخير بالاعتراف باستفلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، فيما أوضح المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل ان تلك العقوبات لن تطال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أيضا الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعتراف موسكو بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ستشمل مؤسستين ماليتين رئيسيتين إضافة إلى عقوبات على النخبة الروسية وأفراد أسرهم في الفترة المقبلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/نائب-ألماني-سياسة-الغرب-تجاه-موسكو-أدت-إلى-تصعيد-الأزمة-حول-أوكرانيا-1059044926.html

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