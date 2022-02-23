https://arabic.sputniknews.com/20220223/خبير-الإفراط-في-تناول-الحلويات-يؤدي-إلى-فقدان-البصر-1059035312.html
خبير: الإفراط في تناول الحلويات يؤدي إلى فقدان البصر
خبير: الإفراط في تناول الحلويات يؤدي إلى فقدان البصر
حذر خبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ من الاستهلاك المفرط للسكر، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرضي السكري والعمى. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T08:44+0000
2022-02-23T08:44+0000
2022-02-23T08:44+0000
خبير
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وقال غينزبورغ على سبيل المثال، "شخص يسيء تناول الحلويات يومًا بعد يوم، وبعد فترة يصاب بالسكري من النوع الثاني، وبعد فترة تحدث مضاعفات خطيرة تشكل له عقبات في الحياة- العمى أو الفشل الكلوي أو القدم السكرية".كما أشار إلى أن الاستهلاك غير المنضبط للمشروبات الغازية السكرية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وهشاشة العظام على وجه الخصوص.في وقت سابق، أوضح أحد خبراء التغذية في تصريحات على راديو سبوتنيك، كيفية تقليل الضرر الناجم عن الأطعمة الحلوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/6-أعراض-غريبة-تدل-على-الإصابة-بالنوع-الثاني-من-مرض-السكري-1058811898.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
خبير
خبير: الإفراط في تناول الحلويات يؤدي إلى فقدان البصر
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حذر خبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ من الاستهلاك المفرط للسكر، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرضي السكري والعمى.
وقال غينزبورغ على سبيل المثال، "شخص يسيء تناول الحلويات يومًا بعد يوم، وبعد فترة يصاب بالسكري من النوع الثاني، وبعد فترة تحدث مضاعفات خطيرة تشكل له عقبات في الحياة- العمى أو الفشل الكلوي أو القدم السكرية".
كما أشار إلى أن الاستهلاك غير المنضبط للمشروبات الغازية السكرية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وهشاشة العظام على وجه الخصوص.
في وقت سابق، أوضح أحد خبراء التغذية في تصريحات على راديو سبوتنيك، كيفية تقليل الضرر الناجم عن الأطعمة الحلوة.