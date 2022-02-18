https://arabic.sputniknews.com/20220218/6-أعراض-غريبة-تدل-على-الإصابة-بالنوع-الثاني-من-مرض-السكري-1058811898.html

6 أعراض غريبة تدل على الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري

6 أعراض غريبة تدل على الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري

تعتبر الأعراض الأكثر شيوعا لمرض السكري هي زيادة العطش والجوع والتبول، ولكن ما هي العلامات الأكثر غرابة التي تشير إلى أنك مصاب. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T12:33+0000

2022-02-18T12:33+0000

2022-02-18T12:33+0000

الصحة

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بحسب إحصائيات Diabetes UK، من الأعراض التي تنذر بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني:الحكة وجفاف الجلد: يمكن أن يتسبب الجلوكوز الزائد في الدم في تلف الألياف العصبية في جميع أنحاء الجسم. كما ويمكن أن يسبب تلف الأعصاب حكة على سطح الجلد ، في حين أن الأوعية الدموية التالفة يمكن أن تسبب جفاف الجلد أو حكة أو قشور الجلد. الضعف الجنسي لدى الرجال: فوفقًا لـ Age UK ، إن أكثر من 40 في المائة من الرجال الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر سيعانون من ضعف الانتصاب خلال حياتهم، على الرغم من أن الأسباب يمكن أن تختلف. في حين أن الأسباب الأكثر شيوعًا لضعف الانتصاب هي كل شيء من فقدان الدافع الجنسي إلى بعض الأدوية، إلا أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يكون أيضًا سببا للمشكلة.جفاف الفم: عندما تتركز مخازن الجلوكوز في الجسم في الدم، يتم إنتاج كمية أقل من اللعاب في الفم. إن وجود القليل من اللعاب في فمك ليس فقط مزعجًا، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة. تلون الجلد: يمكن العثور على إحدى العلامات التحذيرية الأقل شهرة لمرض السكري من النوع 2 في الرقبة، وهي أكثر شيوعًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة. قد يكون ظهور البقع الداكنة على الجلد واسع النطاق أو مرئيًا فقط في الطيات. فقدان الوزن: يمكن أن يحدث هذا عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج الأنسولين بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى نفاد الجلوكوز من الخلايا ، والذي يستخدم عادة للطاقة. التقلبات المزاجية المتكررة: الشعور المستمر بالتهيج أو التغيرات المزاجية الملحوظة يمكن أن تكون ناجمة عن التغيرات السريعة في مستويات السكر في الدم.

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الصحة