https://arabic.sputniknews.com/20220223/رئيس-البرلمان-العراقي-يعلق-على-خروج-بلاده-من-إجراءات-الفصل-السابع-1059039824.html

رئيس البرلمان العراقي يعلق على خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع

رئيس البرلمان العراقي يعلق على خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع

قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إنه مع خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع بالأمم المتحدة يتطلع الجميع لبناء أفضل العلاقات مع الجيران... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T10:21+0000

2022-02-23T10:21+0000

2022-02-23T10:21+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104487/12/1044871258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8e48504e9c7124f1e04619294a84b80.jpg

وقال الحلبوسي في تغريدة على "توتير": "بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات نتطلع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء".وأضاف "لنتجاوز آثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد، وبدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد وإخراجه من مرحلة تداعيات الحروب المتعاقبة".ويخضع العراق منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، دولة الكويت.ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق "باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي"، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، مؤكدا أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا.وقال حسين، في كلمة العراق في مجلس الأمن خلال جلسة استماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة الأمم لجنة المتحدة للتعويضات، إن "العراق اليوم يَطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً"، لافتا أن بلاده تسعى إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي.وأضاف، أن "العراق قد سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة"، مؤكدا أن بلاده "لم تعد مطالبة بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً".وبين أن "العراق استمر بالإيفاء بهذه الالتزامات بالكامل وفقاً للجداول الزمنية"، موضحا أن "حكومة العراق تَنظر إلى أن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي ودولة الكويت بمثابة تطور كبير".

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, أخبار العراق اليوم