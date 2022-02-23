https://arabic.sputniknews.com/20220223/رئيس-وزراء-مالي-يتهم-فرنسا-بخيانة-بلاده-1059049346.html

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بخيانة بلاده

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بخيانة بلاده

اتهم رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، فرنسا بخيانة بلاده، مشيرا إلى أن باريس حاولت تقسيم مالي وتشجيع رغبة الحكم الذاتي شمالي البلاد. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T12:58+0000

2022-02-23T12:58+0000

2022-02-23T12:58+0000

العالم

القوات الفرنسية

منتخب مالي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058743236_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_f6a88dd8a1ce8d84816900f03ee12fb6.jpg

وقال مايغا، في مقابلة خاصة مع قناة "فرانس24"، "بدا واضحا أن باريس بمناوراتها وخطابها الذي وصف المجلس العسكري الحاكم بأنه غير شرعي، أعدت خطة للإطاحة به"، مضيفا أن باماكو "لم تطلب أبدًا مغادرة الجنود الفرنسيين لعملية برخان، المعلن عنها مؤخرًا"، مشيرا إلى أن "الفرنسيين اتخذوا قرار المغادرة على أساس أن مالي تستعد للتباحث مع الإرهابيين".وتابع أن حكومة مالي، عندما وافقت على التعاون مع الجانب الفرنسي في محاربة الإرهاب على أراضيها، طلبت من باريس فقط مساعدتها بالبيانات الاستخباراتية والإسناد الجوي، ولم يدر الحديث عن نشر قوات على الأرض.وتابع رئيس الوزراء المالي قائلا في رده عن سؤال حول فاغنر إن مالي تعمل "مع متعاونين روس" بموجب عقد موقع مع موسكو، مضيفا أن "كلمة فاغنر"، الفرنسيون هم من يتحدثون عنها ونجهل ما هي".هذا وأعلنت فرنسا، في وقت سابق، أنها ستسحب جميع قواتها من مالي بحلول فصل الصيف في ظل التوترات مع المجلس العسكري الحاكم، على الرغم من أن باريس تنوي الحفاظ على تواجدها العسكري في دول غرب أفريقيا المجاورة.واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات المالية بإهمال القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، بحسب "أسوشيتد برس".وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي: "الانتصار على الإرهاب ليس ممكنا إذا لم يدعم من الدولة نفسها".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية الكولونيل باسكال إني إن فرنسا تهدف إلى تقليص قواتها في منطقة الساحل إلى ما يتراوح بين 2500 إلى 3000 جندي.وتنشر فرنسا نحو 4300 جندي في منطقة الساحل بينهم 2400 في مالي. وتشارك فيما يسمى بقوة "برخان" أيضا في تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/حكومة-مالي-تدعو-القوات-الفرنسية-إلى-الانسحاب-من-البلاد-دون-تأخير-1058819799.html

منتخب مالي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, القوات الفرنسية, منتخب مالي