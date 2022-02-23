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https://arabic.sputniknews.com/20220223/روسيا-تقوم-بإجلاء-جميع-مواطنيها-الموظفين-في-بعثاتها-الدبلوماسية-لدى-أوكرانيا-1059046700.html
روسيا تقوم بإجلاء جميع مواطنيها الموظفين في بعثاتها الدبلوماسية لدى أوكرانيا
روسيا تقوم بإجلاء جميع مواطنيها الموظفين في بعثاتها الدبلوماسية لدى أوكرانيا
بدأت روسيا بإجلاء جميع مواطنيها الموظفين في البعثات الدبلوماسية لدى أوكرانيا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T12:10+0000
2022-02-23T12:10+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت البعثة الدبلوماسية: "لقد بدأ بالفعل إجلاء الموظفين"، بحسب ما نشر موقع "غازيتا".هذا وقالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، إن موسكو ستجلي موظفي سفارتها من أوكرانيا في أقرب وقت.وأكدت أن "القيادة الروسية قررت إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا حفاظا على حياتهم وسلامتهم".وأوضحت أن "القرار سيتم تنفيذه في أقرب وقت".
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روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا تقوم بإجلاء جميع مواطنيها الموظفين في بعثاتها الدبلوماسية لدى أوكرانيا

12:10 GMT 23.02.2022
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بدأت روسيا بإجلاء جميع مواطنيها الموظفين في البعثات الدبلوماسية لدى أوكرانيا.
وقالت البعثة الدبلوماسية: "لقد بدأ بالفعل إجلاء الموظفين"، بحسب ما نشر موقع "غازيتا".
هذا وقالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، إن موسكو ستجلي موظفي سفارتها من أوكرانيا في أقرب وقت.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أولويتنا الأولى هي رعاية الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة والقنصليات العامة".

وأكدت أن "القيادة الروسية قررت إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا حفاظا على حياتهم وسلامتهم".
وأوضحت أن "القرار سيتم تنفيذه في أقرب وقت".
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