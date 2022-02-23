https://arabic.sputniknews.com/20220223/سعودي-يسير-239-كيلومترا-على-الأقدام-احتفالا-بيوم-التأسيس-فيديو-1059042629.html
سعودي يسير 239 كيلومترا على الأقدام احتفالا بيوم التأسيس... فيديو
سعودي يسير 239 كيلومترا على الأقدام احتفالا بيوم التأسيس... فيديو
قرر رحالة سعودي، الاحتفال بيوم تأسيس المملكة، بالسير على الأقدام مسافة 239 كيلومترا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T10:59+0000
2022-02-23T10:59+0000
2022-02-23T11:04+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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قطع الرحالة محمد طامي عسيري، البالغ من العمر 43 عاما، 239 كيلومترا سيرا على الأقدام، بداية من منطقة جازان، حتى وصل إلى محافظة محايل عسير.ونشرت محافظة محايل السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول عسيري للمحافظة، واستقبال محافظ محايل له.وأكد المحافظ أن "ما قام به طامي أمر غير مستغرب على أبناء هذا الوطن، الذي سبر حبه وحب قادته أعماق القلوب. يوم التأسيس ذكرى خالدة تشع كالنور في ظلام دامس".ومن جانبه قال عسيري: "ما قمت به لا يعدو كونه تعبيرا عن مشاعري بيوم التأسيس، الذي يحكي عن ذكرى خالدة عظيمة ونهضة شاملة عمت جميع مناحي الحياة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
سعودي يسير 239 كيلومترا على الأقدام احتفالا بيوم التأسيس... فيديو
10:59 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 11:04 GMT 23.02.2022) تابعنا عبر
قرر رحالة سعودي، الاحتفال بيوم تأسيس المملكة، بالسير على الأقدام مسافة 239 كيلومترا.
قطع الرحالة محمد طامي عسيري، البالغ من العمر 43 عاما، 239 كيلومترا سيرا على الأقدام، بداية من منطقة جازان، حتى وصل إلى محافظة محايل عسير.
ونشرت محافظة محايل السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول عسيري للمحافظة، واستقبال محافظ محايل له.
وأكد المحافظ أن "ما قام به طامي أمر غير مستغرب على أبناء هذا الوطن، الذي سبر حبه وحب قادته أعماق القلوب. يوم التأسيس ذكرى خالدة تشع كالنور في ظلام دامس".
ومن جانبه قال عسيري: "ما قمت به لا يعدو كونه تعبيرا عن مشاعري بيوم التأسيس
، الذي يحكي عن ذكرى خالدة عظيمة ونهضة شاملة عمت جميع مناحي الحياة".