https://arabic.sputniknews.com/20220223/سفير-روسيا-لدى-الولايات-المتحدة-العقوبات-المفروضة-سترتد-على-الغرب-1059029931.html
سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: العقوبات المفروضة سترتد على الغرب
سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: العقوبات المفروضة سترتد على الغرب
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن العقوبات المناهضة لروسيا سترتد على الغرب نفسه دون إجبار موسكو على تغيير مسار سياستها الخارجية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T07:04+0000
2022-02-23T07:04+0000
2022-02-23T07:04+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وحذر أنطونوف، قائلا: "ما من شك في أن العقوبات المفروضة علينا ستضر بأسواق المال والطاقة العالمية. ولن تُهمل الولايات المتحدة، حيث سيشعر المواطنون العاديون بكل عواقب ارتفاع الأسعار".مشددا على أن الإجراءات التقييدية ضد روسيا "لن تحل أي شيء".هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على المؤسستين الماليتين VEB وPromsvyazbank الروسيين وكذلك 42 من الشركات التابعة لهما، وذلك على خلفية اعتراف موسكو بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وذكرت الخزانة، في بيان "حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مؤسستين ماليتين مهمتين في تمويل صناعة الدفاع الروسية هما بنك VEB ومؤسسة Promsvyazbank جنبًا إلى جنب مع 42 من الشركات التابعة لهما".وأضاف البيان: "تلعب هذه المؤسسات المالية أدوارًا مهمة في الاقتصاد الروسي، حيث تمتلك أصولًا مجمعة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, عقوبات أمريكية ضد روسيا
سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: العقوبات المفروضة سترتد على الغرب
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن العقوبات المناهضة لروسيا سترتد على الغرب نفسه دون إجبار موسكو على تغيير مسار سياستها الخارجية.
وحذر أنطونوف، قائلا: "ما من شك في أن العقوبات المفروضة علينا ستضر بأسواق المال والطاقة العالمية. ولن تُهمل الولايات المتحدة، حيث سيشعر المواطنون العاديون بكل عواقب ارتفاع الأسعار".
مشددا على أن الإجراءات التقييدية ضد روسيا "لن تحل أي شيء".
واختتم قائلا: "من الصعب أن نتخيل أن أي شخص في واشنطن يعول على روسيا لمراجعة سياستها الخارجية تحت تهديد القيود. لا أتذكر يومًا واحدًا كانت فيه بلادنا تعيش دون أي قيود من العالم الغربي. لقد تعلمنا العمل في مثل هذه الظروف. وليس فقط من أجل البقاء، ولكن أيضا لتطوير دولتنا".
هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات
على المؤسستين الماليتين VEB وPromsvyazbank الروسيين وكذلك 42 من الشركات التابعة لهما، وذلك على خلفية اعتراف موسكو بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وذكرت الخزانة، في بيان "حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مؤسستين ماليتين مهمتين في تمويل صناعة الدفاع الروسية هما بنك VEB ومؤسسة Promsvyazbank جنبًا إلى جنب مع 42 من الشركات التابعة لهما".
وأضاف البيان: "تلعب هذه المؤسسات المالية أدوارًا مهمة في الاقتصاد الروسي، حيث تمتلك أصولًا مجمعة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات".