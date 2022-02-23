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كندا تسلم أوكرانيا دفعة ثانية من الأسلحة الفتاكة
كندا تسلم أوكرانيا دفعة ثانية من الأسلحة الفتاكة
قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، إن القوات المسلحة الكندية سلمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T06:18+0000
2022-02-23T06:18+0000
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ونشرت الوزيرة تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "في هذا الوقت المحوري لأمن أوكرانيا وأوروبا والعالم ، تقوم كندا بدورها. نحن نفوض بنشر ما يصل إلى 460 فردًا إضافيًا في عملية REASSURANCE، وهي مهمة كندا لدعم إجراءات الردع الخاصة بحلف الناتو في أوروبا".في وقت سابق ، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن قرض إضافي قيمته 500 مليون دولار كندي (حوالي 390 مليون دولار أمريكي) لدعم المرونة الاقتصادية لأوكرانيا. كما أعلن قرارا بتقديم أسلحة فتاكة بقيمة 7.8 مليون دولار كندي (6.1 مليون دولار أمريكي) لأوكرانيا.وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال توريد الأسلحة التي تستخدم في دونباس. منذ عام 2014 ، تقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبًا على التسوية في دونباس. بالإضافة إلى الأمريكيين ، تشارك بريطانيا العظمى وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم يبلغ مجموعها مليارات الدولارات.وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والمزيفات. ولا تزال التصريحات التي تزعم أن روسيا تستعد لاستفزازات في أوكرانيا تأتي من الغرب، على الرغم من عودة القوات الروسية إلى أماكن انتشارها بعد التدريبات.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اجتماعا مع وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويغو. وفي لقاء مع بوتين، أفاد وزير الدفاع أن "بعض التدريبات تقترب من نهايتها، وبعضها سيكتمل في المستقبل القريب".
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أخبار كندا, العالم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

كندا تسلم أوكرانيا دفعة ثانية من الأسلحة الفتاكة

06:18 GMT 23.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOوصول المساعدات العسكرية الليتوانية إلى مطار بوريسبيل خارج كييف، أوكرانيا 13 فبراير 2022
وصول المساعدات العسكرية الليتوانية إلى مطار بوريسبيل خارج كييف، أوكرانيا 13 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، إن القوات المسلحة الكندية سلمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
ونشرت الوزيرة تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "في هذا الوقت المحوري لأمن أوكرانيا وأوروبا والعالم ، تقوم كندا بدورها. نحن نفوض بنشر ما يصل إلى 460 فردًا إضافيًا في عملية REASSURANCE، وهي مهمة كندا لدعم إجراءات الردع الخاصة بحلف الناتو في أوروبا".
في وقت سابق ، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن قرض إضافي قيمته 500 مليون دولار كندي (حوالي 390 مليون دولار أمريكي) لدعم المرونة الاقتصادية لأوكرانيا. كما أعلن قرارا بتقديم أسلحة فتاكة بقيمة 7.8 مليون دولار كندي (6.1 مليون دولار أمريكي) لأوكرانيا.
وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال توريد الأسلحة التي تستخدم في دونباس. منذ عام 2014 ، تقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبًا على التسوية في دونباس. بالإضافة إلى الأمريكيين ، تشارك بريطانيا العظمى وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم يبلغ مجموعها مليارات الدولارات.
هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد صرح في وقت سابق، أن روسيا لا تخلق أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له ، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خطة كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والمزيفات. ولا تزال التصريحات التي تزعم أن روسيا تستعد لاستفزازات في أوكرانيا تأتي من الغرب، على الرغم من عودة القوات الروسية إلى أماكن انتشارها بعد التدريبات.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اجتماعا مع وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويغو. وفي لقاء مع بوتين، أفاد وزير الدفاع أن "بعض التدريبات تقترب من نهايتها، وبعضها سيكتمل في المستقبل القريب".
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