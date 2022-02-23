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مسؤول في لوغانسك: الجمهورية منفتحة لإقامة علاقات مع إسرائيل
مسؤول في لوغانسك: الجمهورية منفتحة لإقامة علاقات مع إسرائيل
تحدث مستشار السياسة الخارجية في جمهورية لوغانسك، روديون ميروشنيك، عن الأزمة الأوكرانية وآفاق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T12:35+0000
2022-02-23T12:35+0000
العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال ميروشنيك في مقابلة مع قناة "i24NEWS"، إن الجمهورية يمكن أن تكون مفتوحة للعلاقات مع إسرائيل.وأضاف "بالطبع، نحن مهتمون بتوسيع اتصالاتنا- أولويتنا ستكون إقامة علاقات اقتصادية وسياسية مع إسرائيل، على الأقل لأننا في نفس الجانب، الذي يدعو إلى "مناهضة الفاشية".وتابع ميروشنيك: "في ظل وجود الإرادة السياسية من كلا الجانبين ، يمكن أن تكون لدينا مثل هذه العلاقة".كما أشار إلى أن عددًا من الأشخاص من لوغانسك يقيمون داخل إسرائيل.وأضاف أن المفاوضات مع أوكرانيا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق كانت متوقفة، وأن كييف "كثفت الخطر العسكري بإرسال 150 ألفًا إلى خط المواجهة".تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.على إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مراسيم الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/نائب-ألماني-سياسة-الغرب-تجاه-موسكو-أدت-إلى-تصعيد-الأزمة-حول-أوكرانيا-1059044926.html
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العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية

مسؤول في لوغانسك: الجمهورية منفتحة لإقامة علاقات مع إسرائيل

12:35 GMT 23.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة لوغانسك
مدينة لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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تحدث مستشار السياسة الخارجية في جمهورية لوغانسك، روديون ميروشنيك، عن الأزمة الأوكرانية وآفاق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وقال ميروشنيك في مقابلة مع قناة "i24NEWS"، إن الجمهورية يمكن أن تكون مفتوحة للعلاقات مع إسرائيل.
وأضاف "بالطبع، نحن مهتمون بتوسيع اتصالاتنا- أولويتنا ستكون إقامة علاقات اقتصادية وسياسية مع إسرائيل، على الأقل لأننا في نفس الجانب، الذي يدعو إلى "مناهضة الفاشية".
وتابع ميروشنيك: "في ظل وجود الإرادة السياسية من كلا الجانبين ، يمكن أن تكون لدينا مثل هذه العلاقة".
كما أشار إلى أن عددًا من الأشخاص من لوغانسك يقيمون داخل إسرائيل.
وبشأن الاعتراف الروسي بجمهورية وغانسك، قال ميروشنيك "يُنظر إلى قرار اعتراف روسيا الاتحادية بنا على أنه إجراء إنقاذ وكمساعدة في هذه اللحظة الحرجة للغاية".
وأضاف أن المفاوضات مع أوكرانيا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق كانت متوقفة، وأن كييف "كثفت الخطر العسكري بإرسال 150 ألفًا إلى خط المواجهة".
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
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على إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مراسيم الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.
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