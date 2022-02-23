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وزير الخارجية الأوكراني: كلمات الرئيس الروسي هذا الأسبوع فيها إنكار كامل لوجود أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220223/وزير-الخارجية-الأوكراني-كلمات-الرئيس-الروسي-هذا-الأسبوع-فيها-إنكار-كامل-لوجود-أوكرانيا-1059058995.html
وزير الخارجية الأوكراني: كلمات الرئيس الروسي هذا الأسبوع فيها إنكار كامل لوجود أوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني: كلمات الرئيس الروسي هذا الأسبوع فيها إنكار كامل لوجود أوكرانيا
قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، إن "اعتراف الرئيس الروسي بجمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك صفعة للأمم المتحدة، وانسحاب أحادي من اتفاقيات... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:27+0000
2022-02-23T15:40+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف كوليبا في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "كلمات الرئيس الروسي هذا الأسبوع فيها إنكار كامل لوجود أوكرانيا".واعتبر كوليبا أن "اعتراف روسيا بالجمهوريتين لا قيمة له ويعني أنها طرف في الصراع العسكري".كما أردف كوليبا: "لا نخطط لعمل عسكري في دونباس وملتزمون بحل سياسي".وتابع كوليبا: "الوقت قصير لردع عدوان روسيا ونريد من الأمم المتحدة إظهار أعمال ملموسة وليس فقط التنديد".وحذر كوليبا من أن "بداية حرب واسعة النطاق في أوكرانيا ستكون نهاية النظام العالمي الذي نعرفه".ونوه كوليبا إلى أن أوكرانيا "تخلت عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم وليس لدينا خطط لحيازة أسلحة نووية مرة أخرى".وطالب كوليبا أن "تسحب روسيا قواتها من الأراضي الأوكرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220223/فرنسا-تعتقد-باستحالة-عقد-لقاء-بين-بوتين-وبايدن-حاليا-1059051595.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني: كلمات الرئيس الروسي هذا الأسبوع فيها إنكار كامل لوجود أوكرانيا

15:27 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 15:40 GMT 23.02.2022)
© Sputnik . Miroslav Rotar / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الخارجية الأوكرانية في كييف
وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
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قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، إن "اعتراف الرئيس الروسي بجمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك صفعة للأمم المتحدة، وانسحاب أحادي من اتفاقيات مينسك".
وأضاف كوليبا في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "كلمات الرئيس الروسي هذا الأسبوع فيها إنكار كامل لوجود أوكرانيا".
واعتبر كوليبا أن "اعتراف روسيا بالجمهوريتين لا قيمة له ويعني أنها طرف في الصراع العسكري".
كما أردف كوليبا: "لا نخطط لعمل عسكري في دونباس وملتزمون بحل سياسي".
وتابع كوليبا: "الوقت قصير لردع عدوان روسيا ونريد من الأمم المتحدة إظهار أعمال ملموسة وليس فقط التنديد".
وحذر كوليبا من أن "بداية حرب واسعة النطاق في أوكرانيا ستكون نهاية النظام العالمي الذي نعرفه".
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ونوه كوليبا إلى أن أوكرانيا "تخلت عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم وليس لدينا خطط لحيازة أسلحة نووية مرة أخرى".
وطالب كوليبا أن "تسحب روسيا قواتها من الأراضي الأوكرانية".
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