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https://arabic.sputniknews.com/20220223/وزير-الخارجية-الفرنسي-صيغة-النورماندي-بشأن-أوكرانيا-ما-زالت-قائمة--1059048189.html
وزير الخارجية الفرنسي: "صيغة النورماندي" بشأن أوكرانيا ما زالت قائمة
وزير الخارجية الفرنسي: "صيغة النورماندي" بشأن أوكرانيا ما زالت قائمة
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "صيغة النورماندي" بشأن أوكرانيا ما زالت قائمة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T12:36+0000
2022-02-23T12:40+0000
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وقال لو دريان في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بوربوك في برلين.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.
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وزير الخارجية الفرنسي: "صيغة النورماندي" بشأن أوكرانيا ما زالت قائمة

12:36 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 12:40 GMT 23.02.2022)
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جان إيف لودريان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "صيغة النورماندي" بشأن أوكرانيا ما زالت قائمة.
وقال لو دريان في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بوربوك في برلين.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.
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