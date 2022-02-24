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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/إعلام-إدارة-بايدن-تدرس-إعادة-نشر-القوات-الأمريكية-في-أوروبا-1059110415.html
إعلام: إدارة بايدن تدرس إعادة نشر القوات الأمريكية في أوروبا
إعلام: إدارة بايدن تدرس إعادة نشر القوات الأمريكية في أوروبا
نقلت وسائل إعلام عن مصدر أمريكي أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستكشف إمكانية إعادة نشر القوات الأمريكية في أوروبا". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T15:24+0000
2022-02-24T15:24+0000
تغطية أحداث دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونشرت شبكة "سي إن إن" عن المصدر أن "إدارة جو بايدن تدرس إعادة نشر القوات الموجودة بالفعل في أوروبا، إلى أوروبا الشرقية، وذلك على خلفية عملية روسية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا".وأعلن البيت الأبيض عن عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا لمجلس الأمن القومي بشأن الوضع في أوكرانيا.وقال الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، إنه سيلقي خطابا أمام الأمريكيين، يوم الخميس، يعلن فيه الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة". وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/خبير-يكشف-عن-أهداف-تحققها-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1059104363.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: إدارة بايدن تدرس إعادة نشر القوات الأمريكية في أوروبا

15:24 GMT 24.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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نقلت وسائل إعلام عن مصدر أمريكي أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستكشف إمكانية إعادة نشر القوات الأمريكية في أوروبا".
ونشرت شبكة "سي إن إن" عن المصدر أن "إدارة جو بايدن تدرس إعادة نشر القوات الموجودة بالفعل في أوروبا، إلى أوروبا الشرقية، وذلك على خلفية عملية روسية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا".
وأعلن البيت الأبيض عن عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا لمجلس الأمن القومي بشأن الوضع في أوكرانيا.
وقال الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، إنه سيلقي خطابا أمام الأمريكيين، يوم الخميس، يعلن فيه الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
خبير يكشف عن أهداف تحققها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
13:37 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة". وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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