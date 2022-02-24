https://arabic.sputniknews.com/20220224/الإمارات-تعلق-الرحلات-الجوية-بين-دبي-وأوكرانيا-1059098148.html
الإمارات تعلق الرحلات الجوية بين دبي وأوكرانيا
الإمارات تعلق الرحلات الجوية بين دبي وأوكرانيا
علقت دولة الإمارات، اليوم الخميس، الرحلات الجوية بين دبي وأوكرانيا بشكل مؤقت. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T12:09+0000
2022-02-24T12:09+0000
2022-02-24T12:21+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102236/77/1022367770_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_17b6da1adcdf312b53b27ba68590f6c8.jpg
وأعلن المتحدث باسم شركة "فلاي دبي"، تعليق الرحلات بين دبي وأوكرانيا مؤقتا حتى 8 مارس/ آذار المقبل.وقال إنه سيتم التواصل مع المسافرين بخصوص خيارات إعادة قيمة التذكرة وإعادة الحجز الخاصة بهم.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.وتابع بوتين: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بسبب-أحداث-أوكرانيا-ارتفاع-غير-مسبوق-لأسعار-القمح-في-الأسواق-الأوروبية-1059098512.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102236/77/1022367770_88:0:1412:993_1920x0_80_0_0_c13942d8886fa92708b3af76f205298d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تعلق الرحلات الجوية بين دبي وأوكرانيا
12:09 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
علقت دولة الإمارات، اليوم الخميس، الرحلات الجوية بين دبي وأوكرانيا بشكل مؤقت.
وأعلن المتحدث باسم شركة "فلاي دبي"، تعليق الرحلات بين دبي وأوكرانيا مؤقتا حتى 8 مارس/ آذار المقبل.
وقال إنه سيتم التواصل مع المسافرين بخصوص خيارات إعادة قيمة التذكرة وإعادة الحجز الخاصة بهم.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية
خاصة في دونباس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وتابع بوتين: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".