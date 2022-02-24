عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الإمارات-تعلق-الرحلات-الجوية-بين-دبي-وأوكرانيا-1059098148.html
الإمارات تعلق الرحلات الجوية بين دبي وأوكرانيا
الإمارات تعلق الرحلات الجوية بين دبي وأوكرانيا
علقت دولة الإمارات، اليوم الخميس، الرحلات الجوية بين دبي وأوكرانيا بشكل مؤقت. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T12:09+0000
2022-02-24T12:21+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102236/77/1022367770_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_17b6da1adcdf312b53b27ba68590f6c8.jpg
وأعلن المتحدث باسم شركة "فلاي دبي"، تعليق الرحلات بين دبي وأوكرانيا مؤقتا حتى 8 مارس/ آذار المقبل.وقال إنه سيتم التواصل مع المسافرين بخصوص خيارات إعادة قيمة التذكرة وإعادة الحجز الخاصة بهم.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.وتابع بوتين: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بسبب-أحداث-أوكرانيا-ارتفاع-غير-مسبوق-لأسعار-القمح-في-الأسواق-الأوروبية-1059098512.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102236/77/1022367770_88:0:1412:993_1920x0_80_0_0_c13942d8886fa92708b3af76f205298d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعلق الرحلات الجوية بين دبي وأوكرانيا

12:09 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 24.02.2022)
© REUTERS / Ashraf Mohammadطائرة ركاب بمطار دبي
طائرة ركاب بمطار دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Ashraf Mohammad
تابعنا عبرGoogle news
علقت دولة الإمارات، اليوم الخميس، الرحلات الجوية بين دبي وأوكرانيا بشكل مؤقت.
وأعلن المتحدث باسم شركة "فلاي دبي"، تعليق الرحلات بين دبي وأوكرانيا مؤقتا حتى 8 مارس/ آذار المقبل.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
بسبب أحداث أوكرانيا... ارتفاع غير مسبوق لأسعار القمح في الأسواق الأوروبية
12:16 GMT
وقال إنه سيتم التواصل مع المسافرين بخصوص خيارات إعادة قيمة التذكرة وإعادة الحجز الخاصة بهم.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وتابع بوتين: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала