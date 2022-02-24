https://arabic.sputniknews.com/20220224/بسبب-أحداث-أوكرانيا-ارتفاع-غير-مسبوق-لأسعار-القمح-في-الأسواق-الأوروبية-1059098512.html
بسبب أحداث أوكرانيا... ارتفاع غير مسبوق لأسعار القمح في الأسواق الأوروبية
بسبب أحداث أوكرانيا... ارتفاع غير مسبوق لأسعار القمح في الأسواق الأوروبية
ارتفعت أسعار القمح في الأسواق الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق، متأثرة بالأحداث الأوكرانية. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T12:16+0000
2022-02-24T12:16+0000
2022-02-24T12:17+0000
القمح
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وحسب الغارديان البريطانية سجلت أسعار الحبوب، صباح اليوم الخميس، مستويات قياسية خلال جلسات التداول في البورصات الأوروبية.وأشارت إلى أن العقود الآجلة للقمح الأوروبي قفزت بنسبة 20% إلى مستوى قياسي بلغ 344 يورو للطن، وهو أكبر ارتفاع في تسع سنوات.وأشارت كذلك إلى ارتفاع أسعار الذرة، بسبب الأحداث الدائرة في أوكرانيا، حسبما مجموعة "يورونكست" التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بدء-العملية-العسكرية-في-دونباس-1059086384.html
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القمح, أخبار أوكرانيا, روسيا
بسبب أحداث أوكرانيا... ارتفاع غير مسبوق لأسعار القمح في الأسواق الأوروبية
12:16 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 12:17 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
ارتفعت أسعار القمح في الأسواق الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق، متأثرة بالأحداث الأوكرانية.
وحسب الغارديان
البريطانية سجلت أسعار الحبوب، صباح اليوم الخميس، مستويات قياسية خلال جلسات التداول في البورصات الأوروبية.
وأشارت إلى أن العقود الآجلة للقمح الأوروبي
قفزت بنسبة 20% إلى مستوى قياسي بلغ 344 يورو للطن، وهو أكبر ارتفاع في تسع سنوات.
وأوضحت أن أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر للقمح في العالم وتعتبر سلة الخبز في أوروبا، لافتة إلى أن هذا الأمر لا يبشر بالخير للمستهلكين، من حيث أن أسعار الغذاء والطاقة مرتفعة بالفعل.
وأشارت كذلك إلى ارتفاع أسعار الذرة، بسبب الأحداث
الدائرة في أوكرانيا، حسبما مجموعة "يورونكست" التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية.