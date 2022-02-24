عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/البنتاغون-يأمر-بنشر-7-آلاف-جندي-إضافي-في-ألمانيا-1059120860.html
البنتاغون يأمر بنشر 7 آلاف جندي إضافي في ألمانيا
البنتاغون يأمر بنشر 7 آلاف جندي إضافي في ألمانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها ستنشر 7 آلاف جندي أمريكي إضافي في ألمانيا، لردع لروسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T19:40+0000
2022-02-24T19:40+0000
تغطية أحداث دونباس
البنتاغون الأمريكي
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الجيش الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058168148_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_5fc3cdd65d265fd030f9252f8dd705bc.jpg
وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن إرسال هذه القوات تأتي لطمأنة حلفاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأضاف أن القوات ستغادر إلى ألمانيا في الأيام المقبلة.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن منذ قليل في خطاب متلفز، إرسال قوات إضافية إلى ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون عقوبات جديدة قاسية على روسيا، معتبرا أن "الرئيس بوتين اختار طريق الحرب وعليه تحمل تداعياتها".وحول فصل روسيا عن نظام التحويل المصرفي العالمي "سويفت"، أوضح بايدن أن "العقوبات الحالية قد تكون ذات أثر أكبر، ولكن خيار سويفت ما زال مطروحا".ونوه بايدن بأن "فرض العقوبات على الرئيس بوتين شخصيا لا يزال خيارا مطروحا".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-روسيا-لن-تسمح-لأوكرانيا-بامتلاك-أسلحة-نووية--1059076574.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058168148_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_4430f407bb8f8fd6c3b6eaa34d8ff3a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البنتاغون الأمريكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الجيش الأمريكي

البنتاغون يأمر بنشر 7 آلاف جندي إضافي في ألمانيا

19:40 GMT 24.02.2022
© REUTERS / Jakub Stezyckiقوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022
قوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Jakub Stezycki
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها ستنشر 7 آلاف جندي أمريكي إضافي في ألمانيا، لردع لروسيا.
وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن إرسال هذه القوات تأتي لطمأنة حلفاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأضاف أن القوات ستغادر إلى ألمانيا في الأيام المقبلة.
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية
04:45 GMT
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن منذ قليل في خطاب متلفز، إرسال قوات إضافية إلى ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون عقوبات جديدة قاسية على روسيا، معتبرا أن "الرئيس بوتين اختار طريق الحرب وعليه تحمل تداعياتها".
وحول فصل روسيا عن نظام التحويل المصرفي العالمي "سويفت"، أوضح بايدن أن "العقوبات الحالية قد تكون ذات أثر أكبر، ولكن خيار سويفت ما زال مطروحا".
ونوه بايدن بأن "فرض العقوبات على الرئيس بوتين شخصيا لا يزال خيارا مطروحا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала