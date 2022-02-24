https://arabic.sputniknews.com/20220224/البنتاغون-يأمر-بنشر-7-آلاف-جندي-إضافي-في-ألمانيا-1059120860.html
البنتاغون يأمر بنشر 7 آلاف جندي إضافي في ألمانيا
البنتاغون يأمر بنشر 7 آلاف جندي إضافي في ألمانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها ستنشر 7 آلاف جندي أمريكي إضافي في ألمانيا، لردع لروسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T19:40+0000
2022-02-24T19:40+0000
2022-02-24T19:40+0000
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وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن إرسال هذه القوات تأتي لطمأنة حلفاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأضاف أن القوات ستغادر إلى ألمانيا في الأيام المقبلة.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن منذ قليل في خطاب متلفز، إرسال قوات إضافية إلى ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون عقوبات جديدة قاسية على روسيا، معتبرا أن "الرئيس بوتين اختار طريق الحرب وعليه تحمل تداعياتها".وحول فصل روسيا عن نظام التحويل المصرفي العالمي "سويفت"، أوضح بايدن أن "العقوبات الحالية قد تكون ذات أثر أكبر، ولكن خيار سويفت ما زال مطروحا".ونوه بايدن بأن "فرض العقوبات على الرئيس بوتين شخصيا لا يزال خيارا مطروحا".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-روسيا-لن-تسمح-لأوكرانيا-بامتلاك-أسلحة-نووية--1059076574.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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البنتاغون الأمريكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الجيش الأمريكي
البنتاغون يأمر بنشر 7 آلاف جندي إضافي في ألمانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها ستنشر 7 آلاف جندي أمريكي إضافي في ألمانيا، لردع لروسيا.
وقال مسؤول كبير في البنتاغون
إن إرسال هذه القوات تأتي لطمأنة حلفاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأضاف أن القوات ستغادر إلى ألمانيا في الأيام المقبلة.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن
قد أعلن منذ قليل في خطاب متلفز، إرسال قوات إضافية إلى ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون عقوبات جديدة قاسية على روسيا، معتبرا أن "الرئيس بوتين اختار طريق الحرب وعليه تحمل تداعياتها".
وحول فصل روسيا عن نظام التحويل المصرفي العالمي "سويفت"، أوضح بايدن أن "العقوبات الحالية قد تكون ذات أثر أكبر، ولكن خيار سويفت ما زال مطروحا".
ونوه بايدن بأن "فرض العقوبات على الرئيس بوتين
شخصيا لا يزال خيارا مطروحا".