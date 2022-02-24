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البنك الدولي: نريد خطة إصلاحية لتأمين تمويل الكهرباء في لبنان
البنك الدولي: نريد خطة إصلاحية لتأمين تمويل الكهرباء في لبنان
عبّر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي كومار جاه، عن رغبته في أن تتبنى الحكومة اللبنانية خطة لتطوير قطاع الكهرباء في أقرب وقت. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T16:24+0000
2022-02-24T16:24+0000
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جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال اجتماع مخصص لبحث مشاريع البنك الدولي برئاسة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحسب موقع "الجديد".وقال المسؤول الدولي إنه أبلغ ميقاتي بذلك لأن ذلك "شرط أساسي للبنك الدولي لتأمين تمويل الكهرباء".وأكد أن البنك "بحاجة لإيلاء الأولوية لوضع اللمسات الأخيرة على الورقة الإصلاحية مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى إقرارها وتبنيها".وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت، العام الماضي، أنها طلبت تمويلا من البنك الدولي لشراء الغاز الطبيعي من مصر، مرورا بالأردن وسوريا.وفي العام ذاته، قام وزير الطاقة وليد فياض بإعداد ورقة إصلاحية مقسمة على 3 أعوام، تتضمن تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة، والحد من استنزاف مالية الدولة التي أنفقت منذ 1992 مليارات الدولارات، وتخفيف العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان.ويعاني لبنان حاليا من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته المحلية وشح في سلع أساسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/الأمم-المتحدة-أسعار-الغذاء-في-لبنان-ارتفعت-بنسبة-1000-1059036897.html
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أخبار لبنان

البنك الدولي: نريد خطة إصلاحية لتأمين تمويل الكهرباء في لبنان

16:24 GMT 24.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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عبّر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي كومار جاه، عن رغبته في أن تتبنى الحكومة اللبنانية خطة لتطوير قطاع الكهرباء في أقرب وقت.
جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال اجتماع مخصص لبحث مشاريع البنك الدولي برئاسة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحسب موقع "الجديد".
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وقال المسؤول الدولي إنه أبلغ ميقاتي بذلك لأن ذلك "شرط أساسي للبنك الدولي لتأمين تمويل الكهرباء".
وأكد أن البنك "بحاجة لإيلاء الأولوية لوضع اللمسات الأخيرة على الورقة الإصلاحية مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى إقرارها وتبنيها".
وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت، العام الماضي، أنها طلبت تمويلا من البنك الدولي لشراء الغاز الطبيعي من مصر، مرورا بالأردن وسوريا.
وفي العام ذاته، قام وزير الطاقة وليد فياض بإعداد ورقة إصلاحية مقسمة على 3 أعوام، تتضمن تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة، والحد من استنزاف مالية الدولة التي أنفقت منذ 1992 مليارات الدولارات، وتخفيف العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان.
ويعاني لبنان حاليا من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته المحلية وشح في سلع أساسية.
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