https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الأوكرانية-تعلن-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-روسيا-1059099785.html
الخارجية الأوكرانية تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
الخارجية الأوكرانية تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
صرحت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها "بدأت بالنيابة عن زيلينسكي إجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وفقًا لقواعد القانون الدولي". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T12:30+0000
2022-02-24T12:30+0000
2022-02-24T12:32+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها استدعت القائم بأعمال أوكرانيا لدى روسيا الاتحادية إلى كييف للتشاور وبدأت في إجلاء موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو.وذكر موقع الوزارة على الإنترنت في بيان أن "وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت إلى كييف القائم بالأعمال الأوكراني في روسيا، فاسيل بوكوتيلو للتشاور وبدأت في إخلاء السفارة الأوكرانية في موسكو".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، إن "روسيا لا تخطط لاحتلال أراض أوكرانية"، وذلك تزامنا مع إعلانه بدء عملية في دونباس.وحمل بوتين "مسؤولية أي إراقة للدماء تقع على عاتق النظام الأوكراني"، داعيا "الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى منازلهم".وقال بوتين إن "الدول الرائدة في حلف الناتو تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدي روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/رئيس-أركان-الجيش-الروسي-الأسبق-إجراءات-روسيا-هدمت-بنيانا-عدوانيا-1059098903.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأوكرانية تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
12:30 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها "بدأت بالنيابة عن زيلينسكي إجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وفقًا لقواعد القانون الدولي".
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها استدعت القائم بأعمال أوكرانيا لدى روسيا الاتحادية إلى كييف للتشاور وبدأت في إجلاء موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو.
وذكر موقع الوزارة
على الإنترنت في بيان أن "وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت إلى كييف القائم بالأعمال الأوكراني في روسيا، فاسيل بوكوتيلو للتشاور وبدأت في إخلاء السفارة الأوكرانية في موسكو".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، إن "روسيا لا تخطط لاحتلال أراض أوكرانية"، وذلك تزامنا مع إعلانه بدء عملية في دونباس.
وحمل بوتين
"مسؤولية أي إراقة للدماء تقع على عاتق النظام الأوكراني"، داعيا "الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى منازلهم".
وقال بوتين إن "الدول الرائدة في حلف الناتو تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدي روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".