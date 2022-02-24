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https://arabic.sputniknews.com/20220224/رئيس-أركان-الجيش-الروسي-الأسبق-إجراءات-روسيا-هدمت-بنيانا-عدوانيا-1059098903.html
رئيس أركان الجيش الروسي الأسبق: إجراءات روسيا هدمت "بنيانا عدوانيا"
رئيس أركان الجيش الروسي الأسبق: إجراءات روسيا هدمت "بنيانا عدوانيا"
تحدث رئيس أركان الجيش الروسي الأسبق، يوري بالويفسكي لـ"سبوتنيك" عن إجراءات تضطر روسيا إلى اتخاذها للحفاظ على أمنها. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T12:22+0000
2022-02-24T12:22+0000
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وقال بالوفسكي إن "روسيا رسمت مؤخرًا الخطوط الحمراء، التي لا يجوز أن يتجاوزها الغرب المعادي لروسيا، وسلّمت مطالبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، ومنها مطلب وقف زحف حلف شمال الأطلسي "الناتو" نحو روسيا، وإجلاء الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية عن أوروبا، بينما أبدت الإدارة الأمريكية عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب روسيا".وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية 2004- 2008، إن "روسيا احتاطت لاحتمال أن يرفض الغرب مطالبها، فأعلنت احتفاظها بحقها في القيام باتخاذ إجراءات عسكرية مناسبة".وأشار الجنرال بالويسفسكي إلى أن "هذا ردنا على اقترابهم (الأمريكيين) من حدودنا".وبالنسبة لاعتراف روسيا باستقلال جمهوريتين شعبيتين قائمتين في منطقة دونباس عن نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب، والمعادي لروسيا، قال الجنرال بالويفسكي إن "هذا أدى إلى انهيار بنيان عدواني أنشأه الغرب حول روسيا".وبدأت روسيا اليوم عملية عسكرية تهدف إلى توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك، ولوغانسك الشعبيتين اللتين ما زال نظام الحكم الأوكراني يعتدي عليهما منذ عام 2014 بغية إبادة سكانهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/نجاة-مراسلي-وكالة-سبوتنيك-بأعجوبة-إثر-استهدافهم-بهجوم-ناري-1059097128.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

رئيس أركان الجيش الروسي الأسبق: إجراءات روسيا هدمت "بنيانا عدوانيا"

12:22 GMT 24.02.2022
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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تحدث رئيس أركان الجيش الروسي الأسبق، يوري بالويفسكي لـ"سبوتنيك" عن إجراءات تضطر روسيا إلى اتخاذها للحفاظ على أمنها.
وقال بالوفسكي إن "روسيا رسمت مؤخرًا الخطوط الحمراء، التي لا يجوز أن يتجاوزها الغرب المعادي لروسيا، وسلّمت مطالبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، ومنها مطلب وقف زحف حلف شمال الأطلسي "الناتو" نحو روسيا، وإجلاء الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية عن أوروبا، بينما أبدت الإدارة الأمريكية عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب روسيا".
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية 2004- 2008، إن "روسيا احتاطت لاحتمال أن يرفض الغرب مطالبها، فأعلنت احتفاظها بحقها في القيام باتخاذ إجراءات عسكرية مناسبة".

"روسيا زودت قواتها المسلحة بأسلحة لا تملكها جيوش الدول الغربية، مثل صواريخ "أفانغارد" و"كينجال"، كما أعادت روسيا تموضع أسلحة جديدة عند حدودها الغربية".

يوري بالويفسكي
رئيس أركان الجيش الروسي الأسبق
وأشار الجنرال بالويسفسكي إلى أن "هذا ردنا على اقترابهم (الأمريكيين) من حدودنا".
وبالنسبة لاعتراف روسيا باستقلال جمهوريتين شعبيتين قائمتين في منطقة دونباس عن نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب، والمعادي لروسيا، قال الجنرال بالويفسكي إن "هذا أدى إلى انهيار بنيان عدواني أنشأه الغرب حول روسيا".
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
نجاة مراسلي وكالة "سبوتنيك" بأعجوبة إثر استهدافهم بهجوم ناري
11:53 GMT
وبدأت روسيا اليوم عملية عسكرية تهدف إلى توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك، ولوغانسك الشعبيتين اللتين ما زال نظام الحكم الأوكراني يعتدي عليهما منذ عام 2014 بغية إبادة سكانهما.
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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