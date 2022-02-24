https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الروسية-ما-يجري-في-أوكرانيا-ليس-بداية-حرب-1059106752.html
الخارجية الروسية: ما يجري في أوكرانيا ليس بداية حرب
الخارجية الروسية: ما يجري في أوكرانيا ليس بداية حرب
ذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ما يحصل بخصوص أوكرانيا، ليس بداية للحرب، وإنما هو محاولة لمنع حرب عالمية. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T14:25+0000
2022-02-24T14:25+0000
2022-02-24T14:25+0000
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وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قناة "إن تي في"، في تعليقها على الوضع حول أوكرانيا: "هذه ليست بداية الحرب. أولا وهذا مهم جدا. رغبتنا هي منع التطورات التي يمكن أن تتصاعد إلى حرب عالمية (شاملة). وثانيا، هذه نهاية الحرب".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بدء-العملية-العسكرية-في-دونباس-1059086384.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: ما يجري في أوكرانيا ليس بداية حرب
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ذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ما يحصل بخصوص أوكرانيا، ليس بداية للحرب، وإنما هو محاولة لمنع حرب عالمية.
وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قناة "إن تي في"، في تعليقها على الوضع حول أوكرانيا: "هذه ليست بداية الحرب. أولا وهذا مهم جدا. رغبتنا هي منع التطورات التي يمكن أن تتصاعد إلى حرب عالمية (شاملة). وثانيا، هذه نهاية الحرب".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.