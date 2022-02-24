https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-العراقية-أصدرنا-توجيهات-باتخاذ-الإجراءات-الممكنة-لضمان-سلامة-جاليتنا-في-أوكرانيا-1059120272.html
الخارجية العراقية: أصدرنا توجيهات باتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان سلامة جاليتنا في أوكرانيا
الخارجية العراقية: أصدرنا توجيهات باتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان سلامة جاليتنا في أوكرانيا
أصدر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، توجيهات باتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان أمن وسلامة أفراد الجالية العراقية في أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T19:08+0000
2022-02-24T19:08+0000
2022-02-24T19:10+0000
أخبار العراق اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_977587fc85dd95afbdb1e1f7b4f071f8.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان للمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، أن حسين أجرى اتصالا هاتفيا بالقائم بالأعمال العراقي في كييف حسين عباس.وأوضح أنه خلال الاتصال تفقد أحوال الجالية العراقية والكادر الدبلوماسي العامل في السفارة العراقية في كييف.وشدد الوزير على أهمية "اتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجالية وأفراد البعثة".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية أنها خاطبت الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/كندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1059119722.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8eb783be5755d152f61297974453b082.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, روسيا
الخارجية العراقية: أصدرنا توجيهات باتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان سلامة جاليتنا في أوكرانيا
19:08 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 19:10 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
أصدر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، توجيهات باتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان أمن وسلامة أفراد الجالية العراقية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية
عن بيان للمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، أن حسين أجرى اتصالا هاتفيا بالقائم بالأعمال العراقي في كييف حسين عباس.
وأوضح أنه خلال الاتصال تفقد أحوال الجالية العراقية والكادر الدبلوماسي العامل في السفارة العراقية في كييف.
وشدد الوزير على أهمية "اتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجالية وأفراد البعثة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية أنها خاطبت الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.