عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-العراقية-أصدرنا-توجيهات-باتخاذ-الإجراءات-الممكنة-لضمان-سلامة-جاليتنا-في-أوكرانيا-1059120272.html
الخارجية العراقية: أصدرنا توجيهات باتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان سلامة جاليتنا في أوكرانيا
الخارجية العراقية: أصدرنا توجيهات باتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان سلامة جاليتنا في أوكرانيا
أصدر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، توجيهات باتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان أمن وسلامة أفراد الجالية العراقية في أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T19:08+0000
2022-02-24T19:10+0000
أخبار العراق اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_977587fc85dd95afbdb1e1f7b4f071f8.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان للمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، أن حسين أجرى اتصالا هاتفيا بالقائم بالأعمال العراقي في كييف حسين عباس.وأوضح أنه خلال الاتصال تفقد أحوال الجالية العراقية والكادر الدبلوماسي العامل في السفارة العراقية في كييف.وشدد الوزير على أهمية "اتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجالية وأفراد البعثة".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية أنها خاطبت الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/كندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1059119722.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8eb783be5755d152f61297974453b082.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, روسيا

الخارجية العراقية: أصدرنا توجيهات باتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان سلامة جاليتنا في أوكرانيا

19:08 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 19:10 GMT 24.02.2022)
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أصدر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، توجيهات باتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان أمن وسلامة أفراد الجالية العراقية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان للمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، أن حسين أجرى اتصالا هاتفيا بالقائم بالأعمال العراقي في كييف حسين عباس.
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
18:56 GMT
وأوضح أنه خلال الاتصال تفقد أحوال الجالية العراقية والكادر الدبلوماسي العامل في السفارة العراقية في كييف.
وشدد الوزير على أهمية "اتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجالية وأفراد البعثة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية أنها خاطبت الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала