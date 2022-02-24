https://arabic.sputniknews.com/20220224/كندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1059119722.html

كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت كندا، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T18:56+0000

2022-02-24T18:56+0000

2022-02-24T18:57+0000

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وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو في خطاب متلفز، اليوم، إن بلاده فرضت عقوبات إضافية على روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا.وأضاف ترودو أن "العقوبات الجديدة صارمة، وسوف تطول 58 فردا وكيانا، بما في ذلك ممثلو النخب الروسية وعائلاتهم".وأوضح أن القيود المفروضة تطول أعضاء مجلس الأمن في روسيا، وكذلك وزراء الدفاع والعدل والمالية، فضلاً عن عدد من البنوك الروسية الكبرى دون أن يذكر أسمائها.وتابع: "سنوقف إصدار ونلغي جميع تصاريح التصدير الحالية لروسيا"، لافتا إلى أن العقوبات الجديدة "سيكون لها تأثير واسع" و تحد من قيام القيادة الروسية بعملية في أوكرانيا.يأتي ذلك تزامنا مع إعلان أمريكا وبريطانيا عن حزمة عقوبات تعتزمان فرضها على روسيا، على خلفية تحركات الأخيرة العسكرية تجاه أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على هذه الخطوة، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/جونسون-سنستبعد-البنوك-الروسية-من-منظومة-المال-البريطانية-وسنمنع-الروس-من-الوصول-إلى-الإسترليني-1059117150.html

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