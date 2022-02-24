https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-الروسية-تصدر-أوامر-للتعامل-باحترام-مع-الجنود-الأوكرانيين-1059105393.html
الدفاع الروسية تصدر أوامر للتعامل باحترام مع الجنود الأوكرانيين
الدفاع الروسية تصدر أوامر للتعامل باحترام مع الجنود الأوكرانيين
أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تعليمات للقوات الروسية بمعاملة الجيش الأوكراني باحترام. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T13:49+0000
2022-02-24T13:49+0000
2022-02-24T13:49+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف في تصريحات للصحفيين، إن "وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أصدر تعليمات خاصة لجميع قادة الوحدات بمعاملة الجنود الأوكرانيين باحترام".وبحسب الجنرال، فإن الأمر يؤكد أن "الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، على عكس القوميين، أقسموا اليمين للشعب الأوكراني وأطاعوا الأوامر"، وبالتالي من الضروري "معاملتهم باحترام".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باستشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
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سبوتنيك عربي
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أخبار وزارة الدفاع الروسية, ممرات آمنة, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تصدر أوامر للتعامل باحترام مع الجنود الأوكرانيين
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أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تعليمات للقوات الروسية بمعاملة الجيش الأوكراني باحترام.
وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف في تصريحات للصحفيين، إن "وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أصدر تعليمات خاصة لجميع قادة الوحدات بمعاملة الجنود الأوكرانيين باحترام".
وبحسب الجنرال، فإن الأمر يؤكد أن "الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، على عكس القوميين، أقسموا اليمين للشعب الأوكراني وأطاعوا الأوامر"، وبالتالي من الضروري "معاملتهم باحترام".
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى "العمل على إنشاء ممرات آمنة للخروج الآمن للجنود الأوكرانيين، الذين ألقوا أسلحتهم من مناطق العمليات إلى عائلاتهم".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".
وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".
وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باستشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان القوات المسلحة الأوكرانية
، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.