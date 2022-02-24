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https://arabic.sputniknews.com/20220224/الكرملين-بوتين-قدم-لماكرون-شرحا-شاملا-لأسباب-وظروف-قرار-إجراء-عملية-عسكرية-خاصة-1059122400.html
الكرملين: بوتين قدم لماكرون شرحا وافيا لأسباب وظروف قرار إجراء عملية عسكرية خاصة
الكرملين: بوتين قدم لماكرون شرحا وافيا لأسباب وظروف قرار إجراء عملية عسكرية خاصة
قال الكرملين إن بوتين قدم لماكرون شرحًا شاملاً لأسباب وظروف قرار إجراء عملية عسكرية خاصة. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T20:39+0000
2022-02-24T20:42+0000
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وبحسب الكرملين، تحدث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون على الهاتف بمبادرة من الجانب الفرنسي.ووفقا للبيان، قدم بوتين لماكرون شرحًا شاملاً لأسباب وظروف قرار إجراء عملية عسكرية خاصة.وأشار الكرملين في بيانه إلى أنه كان هناك "تبادل جاد وصريح لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا".
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الكرملين: بوتين قدم لماكرون شرحا وافيا لأسباب وظروف قرار إجراء عملية عسكرية خاصة

20:39 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 20:42 GMT 24.02.2022)
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قال الكرملين إن بوتين قدم لماكرون شرحًا شاملاً لأسباب وظروف قرار إجراء عملية عسكرية خاصة.
وبحسب الكرملين، تحدث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون على الهاتف بمبادرة من الجانب الفرنسي.
ووفقا للبيان، قدم بوتين لماكرون شرحًا شاملاً لأسباب وظروف قرار إجراء عملية عسكرية خاصة.
وأشار الكرملين في بيانه إلى أنه كان هناك "تبادل جاد وصريح لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا".
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