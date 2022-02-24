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الكرملين يوضح الهدف من العملية العسكرية الروسية
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https://arabic.sputniknews.com/20220224/عبد-اللهيان-حرب-أوكرانيا-نجمت-عن-استفزاز-الناتو-1059090771.html
عبد اللهيان: حرب أوكرانيا نجمت عن استفزاز "الناتو"
عبد اللهيان: حرب أوكرانيا نجمت عن استفزاز "الناتو"
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن الحرب في أوكرانيا نجمت عن "أفعال حلف شمال الأطلسي الاستفزازية". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T10:34+0000
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ونشر عبداللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن الحرب ليست الحل، داعيا إلى "حل سياسي وديمقراطي".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، في 22 فبراير/شباط 2022.من جانبه، قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس.ويجب أن تنتهي العملية العسكرية بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين تحتلها قوات نظام الحكم الأوكراني، وفقا له.وقال رئيس جمهورية دونيتسك: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".
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أخبار العالم الآن, روسيا

عبد اللهيان: حرب أوكرانيا نجمت عن استفزاز "الناتو"

10:34 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 24.02.2022)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن الحرب في أوكرانيا نجمت عن "أفعال حلف شمال الأطلسي الاستفزازية".
ونشر عبداللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن الحرب ليست الحل، داعيا إلى "حل سياسي وديمقراطي".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.
وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، في 22 فبراير/شباط 2022.
من جانبه، قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس.
ويجب أن تنتهي العملية العسكرية بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين تحتلها قوات نظام الحكم الأوكراني، وفقا له.
وقال رئيس جمهورية دونيتسك: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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