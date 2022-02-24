https://arabic.sputniknews.com/20220224/لقد-ساعدتم-استريحوا-زاخاروفا-ترد-على-بيان-السلطات-البريطانية-1059085374.html

"لقد ساعدتم.. استريحوا"... زاخاروفا ترد على بيان السلطات البريطانية

"لقد ساعدتم.. استريحوا"... زاخاروفا ترد على بيان السلطات البريطانية

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على بيان السلطات البريطانية حول مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن النفس، بأنها "ساعدت بالفعل". 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T08:47+0000

2022-02-24T08:47+0000

2022-02-24T08:51+0000

تغطية أحداث دونباس

ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية

أخبار أوكرانيا

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وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تليغرام": "وزارة الخارجية البريطانية: أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، لكننا سنساعدها في الدفاع عن النفس. لقد ساعدتم بالفعل. استريحوا".وفي وقت سابق، قال وزير الدولة لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، إن أوكرانيا ليست دولة عضو في الناتو ، لكنها ستقدم لها المساعدة للدفاع عن النفس. وأضاف أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء لتحديد شكل المساعدة. ووفقا له، في حالة وجود تهديد لدولة عضو في الناتو، فإن رد الفعل سيكون فوريًا وسيظهر الناتو تضامنه.أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، عن بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها. وقال الرئيس الروسي إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى ان "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في21 فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك. وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-الروسية-أعداد-كبيرة-من-القوات-الأوكرانية-تترك-مواقعها-1059083571.html

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ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا