https://arabic.sputniknews.com/20220224/ما-هي-النتائج-التي-تم-تحقيقها-من-خلال-تحديث-قوات-الدبابات-في-روسيا-1059096530.html

ما هي النتائج التي تم تحقيقها من خلال تحديث قوات الدبابات في روسيا

ما هي النتائج التي تم تحقيقها من خلال تحديث قوات الدبابات في روسيا

بحلول نهاية هذا العام، سيتلقى الجيش الروسي أكثر من 240 دبابة حديثة ومحدثة من طراز "تي-72بي3إم" و"تي-80بي في إم" و"تي-90إم" (بروريف)، وفقًا لما ذكرته وزارة... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T11:47+0000

2022-02-24T11:47+0000

2022-02-24T11:47+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1c/1046381160_0:143:2290:1431_1920x0_80_0_0_ff9b475c0584e9892cb5b1a6a3e1e091.jpg

يقول موقع الوزارة على الإنترنت: "تقوم شركات المجمع الصناعي العسكري بتزويد وحدات القوات البرية الروسية بنماذج حديثة من المركبات المدرعة التي أثبتت نجاحها في العمل في مناطق مناخية مختلفة".قال اللواء ألكسندر شيستاكوف، القائم بأعمال رئيس المديرية الرئيسية للمدرعة التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مقابلة حديثة مع "كراسنايا زفيزدا"، إنه في 2020-2022 خططت الدائرة لشراء وإصلاح أكثر من 9 آلاف قطعة من المعدات والأسلحة.وقال شيستاكوف: "هذا سيجعل من الممكن الحفاظ على توفير الأسلحة والمعدات المدرعة عند مستوى 100٪ في عام 2022 وتحقيق الحصة المطلوبة من النماذج الحديثة".وبحسب الوزارة، فقد عملت الدبابات الروسية في السنوات الأخيرة على تحسين مهاراتها في الرماية على مسافات بعيدة ومن مواقع مغلقة، مما يتيح لها تغطية العدو بنيران مستمرة."تقدم كبير"اليوم، يتطور أسطول الدبابات الروسي من خلال تحسين سلسلة مركبات التوربينات التي تعمل بالديزل والغاز، وكذلك من خلال تصنيع مركبات قتالية جديدة تمامًا.على وجه الخصوص، تظل روسيا الدولة الوحيدة في العالم التي تضم ترسانتها دبابة من الجيل الثالث. تتمثل إحدى ميزات التصميم الرئيسية لأرماتا في وجود كبسولة مصفحة تحمي الطاقم من الأضرار الخارجية وتنقذ حياة الجنود في حالة انفجار الذخيرة.أتاح تركيب الوسائل الحديثة لمعالجة المعلومات والتحكم والاتصال إمكانية دمج أرماتافي نظام تحكم على مستوى تكتيكي واحد، وهو مصمم لتوفير المعلومات والاتصال والتفوق على العدو. يسمح النظام لـ "تي-14" بالتفاعل مع وسائل الاستطلاع والتدمير في الوقت الفعلي.وفقًا لشركة "روستيخ"، فإن درع تي-14 قادر على تحمل إصابة أي ذخيرة مضادة للدبابات. أيضًا، تملك أرماتاعلى مجمع حماية نشط "أفغانيت"، بما في ذلك رادارات تحديد الاتجاه ومعدات الحرب الإلكترونية وستارة معدنية من الدخان.في الآونة الأخيرة، تم توفير نوع فريد آخر من المعدات العسكرية للقوات الروسية - مركبة قتالية لدعم دبابات تيرميناتور، تم تطويرها في أورال فاغون زافود. مهمتها الرئيسية هي تغطية الدبابات في مسرح العمليات.مركبة القتال الداعمة للدبابات تيرميناتور هي مركبة متعددة الأغراض وذات حماية عالية بأسلحة قوية وأجهزة حديثة للتحكم في إطلاق النار وقدرة عالية على المناورة. تقول مواد وزارة الدفاع الروسية إن تيرميناتور قادرة على ضرب أهداف مدرعة خفيفة ودبابات وعربات قتال مشاة، إلى جانب دفاع جوي عسكري لمحاربة المروحيات وطائرات منخفضة السرعة والتي تحلق على ارتفاع منخفض".تتكون ترسانة تيرميناتور من مدفعين عيار 30 ملم، وأربعة أنظمة صواريخ أتاكا المضادة للدبابات، وقاذفتين للقنابل اليدوية الآلية أ غي إس-17دي ومدفع رشاش 7.62 ملم.أشار مرشح العلوم العسكرية سيرغي سوفوروف في مقابلة معRT ، إلى أنه من الصعب على الدبابات الاستغناء عن تيرميناتور في ساحة المعركة الحديثة. هذه الآلة، وفقًا للخبير، هي التي ستحل مشكلة محاربة الطائرات والقوى العاملة التي تحلق على ارتفاع منخفض، والتي غالبًا ما تكون مزودة بأنظمة صواريخ متنقلة وقاذفات قنابل يدوية."احتفظت بقيمتها"بالإضافة إلى إنشاء تيرميناتور وتي-14، يصف الخبراء ظهور تي-72بي3إم، وهي نسخة حديثة للغاية من الدبابة السوفيتية، والتي اكتسبت شعبية كبيرة بين القوات، وهو إنجاز مهم للصناعة الروسية.تم تجهيز هذه الآلة بمدفع 125 ملم 2أ46إم-5-01، ورشاشين، ونظام التحكم "سوسنا-أو"، ونظام الحماية الديناميكي "ريليكت".يسمح تسليح الدبابة بضرب الأهداف الأرضية والسطحية في أي وقت من اليوم. وفقًا لشويغو، فإن تي-72بي3إم ليست أدنى من الدبابات الأجنبية الحديثة من حيث خصائصها، بل إنها تتفوق عليها في عدد من المعايير.منذ فبراير/شباط 2021، تنتج روسيا دبابة "بروريف"، وهي نسخة محسنة من منصة تي-90. تم تجهيز تي-90إم "بروريف" بوحدات حماية ديناميكية ريليكت، ومنظار تصوير حراري بانورامي متعدد القنوات، ومدفع أملس 2أ46إم-2، يمكنه إطلاق صواريخ موجهة من مجمعي "ريفليكس-إم" و"إينفار".في الجيش الروسي أيضًا، يستمر تطوير سلسلة الدبابات المزودة بمحطة طاقة توربينية غازية. خصائصها المميزة هي القدرة على البدء في درجات حرارة دون الصفر مع القليل من التسخين المسبق أو عدمه، والقدرة على المناورة والسرعة العالية.على وجه الخصوص، يتم تسليم الجيش الروسي دبابات تي-80بي في إم. يسمح المحرك لأطقم هذه الدبابات بأداء عناصر معقدة.وأوضح سوفوروف: "مثل هذه الدبابة، بالطبع ، لها عيوبها. على سبيل المثال، محطة التوربينات الغازية من تي-80 لا تتحمل الغبار جيدًا. لكن بالنسبة للقطب الشمالي وفي درجات الحرارة المنخفضة، فإن القدرة على بدء تشغيل المحرك بدون تدفئة تقريبًا هي جودة لا تقدر بثمن".من وجهة نظره، فإن تطوير قوات الدبابات يساهم بشكل كبير في تعزيز الإمكانات العسكرية للجيش الروسي. وفقًا لخلوبوتوف، كما كان من قبل، لا يمكن إجراء عملية برية واحدة دون استخدام الدبابات.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, سلاح روسيا