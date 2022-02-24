https://arabic.sputniknews.com/20220224/مصر-تدعو-إلى-تغليب-الحلول-الدبلوماسية-لتسوية-الأزمة-بين-أوكرانيا-وروسيا-1059109432.html

مصر تدعو إلى تغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمة بين أوكرانيا وروسيا

مصر تدعو إلى تغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمة بين أوكرانيا وروسيا

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بيانا، دعت فيه إلى تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T15:07+0000

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2022-02-24T15:07+0000

مصر

روسيا

أخبار أوكرانيا

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ووفقا لبيان الوزارة، فإن مصر تتابع بقلق بالغ التطورات المتلاحقة الخاصة بالأوضاع في أوكرانيا.وأضاف البيان "تؤكد مصر على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.ولفت إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، قائلاً: "لا يدخل في خططنا احتلال الأراضي الأوكرانية. لن نفرض أي شيء على أحد بالقوة".وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتابع قائلاً، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين إلى روسيا بطلب للمساعدة".

https://arabic.sputniknews.com/20220224/-الدفاع-الروسية-الجنود-الأوكرانيون-يحاولون-الاتفاق-على-ممرات-للخروج-من-منطقة-العمليات-من-دون-أسلحة-1059108305.html

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