https://arabic.sputniknews.com/20220224/-الدفاع-الروسية-الجنود-الأوكرانيون-يحاولون-الاتفاق-على-ممرات-للخروج-من-منطقة-العمليات-من-دون-أسلحة-1059108305.html
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون يحاولون الاتفاق على ممرات للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون يحاولون الاتفاق على ممرات للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجنود الأوكرانيين يحاولون الاتفاق على ممرات آمنة للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة، مشيرة إلى أن 14 جنديا... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T14:48+0000
2022-02-24T14:48+0000
2022-02-24T14:48+0000
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قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان، إن "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، تقدمت بعمق 7 كيلومترات في اتجاه منطقة فولنوفاخا".وأضاف كوناشنيكوف أنه "خلال الأعمال القتالية، استسلم 14 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية ". وأشار إلى أنه "بعد توقيعهم على تعهد بعدم المقاومة المسلحة، سيتم الإفراج عنهم جميعًا وعودتهم لعائلاتهم". وفي وقت سابق، أصدر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تعليمات خاصة لجميع قادة الوحدات بمعاملة الجنود الأوكرانيين باحترام.كما أعلن الجيش الروسي أنه تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع الجوي من طراز M1"، بالإضافة إلى إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية و4 طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي2".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-الروسية-بيان-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بشأن-خسائر-الطائرات-الروسية-والمدرعات-كاذب-1059084053.html
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روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون يحاولون الاتفاق على ممرات للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجنود الأوكرانيين يحاولون الاتفاق على ممرات آمنة للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة، مشيرة إلى أن 14 جنديا أوكرانيا سلموا أنفسهم للجيش الروسي.
قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية
إيغور كوناشينكوف في بيان، إن "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، تقدمت بعمق 7 كيلومترات في اتجاه منطقة فولنوفاخا".
وأضاف كوناشنيكوف أنه "خلال الأعمال القتالية، استسلم 14 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية ".
وأشار إلى أنه "بعد توقيعهم على تعهد بعدم المقاومة المسلحة، سيتم الإفراج عنهم جميعًا وعودتهم لعائلاتهم".
وأفاد كوناشينكوف بأن "الجنود الأوكرانيين يحاولون تجنب الاشتباكات القتالية والاتفاق على ممرات للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة".
وفي وقت سابق، أصدر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو
، تعليمات خاصة لجميع قادة الوحدات بمعاملة الجنود الأوكرانيين باحترام.
كما أعلن الجيش الروسي أنه تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع الجوي من طراز M1"، بالإضافة إلى إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية و4 طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي2".