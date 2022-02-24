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الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون يحاولون الاتفاق على ممرات للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون يحاولون الاتفاق على ممرات للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجنود الأوكرانيين يحاولون الاتفاق على ممرات آمنة للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة، مشيرة إلى أن 14 جنديا... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T14:48+0000
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قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان، إن "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، تقدمت بعمق 7 كيلومترات في اتجاه منطقة فولنوفاخا".وأضاف كوناشنيكوف أنه "خلال الأعمال القتالية، استسلم 14 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية ". وأشار إلى أنه "بعد توقيعهم على تعهد بعدم المقاومة المسلحة، سيتم الإفراج عنهم جميعًا وعودتهم لعائلاتهم". وفي وقت سابق، أصدر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تعليمات خاصة لجميع قادة الوحدات بمعاملة الجنود الأوكرانيين باحترام.كما أعلن الجيش الروسي أنه تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع الجوي من طراز M1"، بالإضافة إلى إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية و4 طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي2".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-الروسية-بيان-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بشأن-خسائر-الطائرات-الروسية-والمدرعات-كاذب-1059084053.html
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روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون يحاولون الاتفاق على ممرات للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة

14:48 GMT 24.02.2022
© REUTERS / ANTONIO BRONICانتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022
انتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / ANTONIO BRONIC
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجنود الأوكرانيين يحاولون الاتفاق على ممرات آمنة للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة، مشيرة إلى أن 14 جنديا أوكرانيا سلموا أنفسهم للجيش الروسي.
قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان، إن "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، تقدمت بعمق 7 كيلومترات في اتجاه منطقة فولنوفاخا".
وأضاف كوناشنيكوف أنه "خلال الأعمال القتالية، استسلم 14 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية ".
وأشار إلى أنه "بعد توقيعهم على تعهد بعدم المقاومة المسلحة، سيتم الإفراج عنهم جميعًا وعودتهم لعائلاتهم".

وأفاد كوناشينكوف بأن "الجنود الأوكرانيين يحاولون تجنب الاشتباكات القتالية والاتفاق على ممرات للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة".

أحد عناصر القوات الأمنية الأوكرانية بالقرب من السفارة الأمريكية في كييف، أوكرانيا، 22 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الدفاع الروسية: بيان القوات المسلحة الأوكرانية بشأن خسائر الطائرات الروسية والمدرعات "كاذب"
08:07 GMT
وفي وقت سابق، أصدر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تعليمات خاصة لجميع قادة الوحدات بمعاملة الجنود الأوكرانيين باحترام.
كما أعلن الجيش الروسي أنه تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع الجوي من طراز M1"، بالإضافة إلى إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية و4 طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي2".
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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