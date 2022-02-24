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https://arabic.sputniknews.com/20220224/وزارة-الدفاع-البريطانية-تستدعي-الملحق-العسكري-الروسي-في-لندن-1059115404.html
وزارة الدفاع البريطانية تستدعي الملحق العسكري الروسي في لندن
وزارة الدفاع البريطانية تستدعي الملحق العسكري الروسي في لندن
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها "استدعت الملحق العسكري الروسي، فيما يتعلق بالعملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T16:46+0000
2022-02-24T16:52+0000
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وذكرت الوزارة عبر موقعها على تويتر: "تم استدعاء الملحق العسكري الروسي إلى وزارة الدفاع، ردا على غزو القوات الروسية غير المبرر تماما لأوكرانيا".وأضافت الوزارة أن "المساعد الدائم الثاني لوزير دفاع بريطانيا، لورانس لي، أوضح أن المملكة المتحدة تتوقع من روسيا الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف". وأردفت الوزارة: "شدد لي على التزام المملكة المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها، وكذلك مطالبة المملكة المتحدة روسيا الاتحادية بوقف جميع الإجراءات وسحب القوات الروسية على الفور".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن "روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية".وشدد بوتين، على أن "روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم، ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي".وحذر الرئيس الروسي، من أن "موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج، لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/إعلام-إدارة-بايدن-تدرس-إعادة-نشر-القوات-الأمريكية-في-أوروبا-1059110415.html
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روسيا, بريطانيا, رصد عسكري

وزارة الدفاع البريطانية تستدعي الملحق العسكري الروسي في لندن

16:46 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 16:52 GMT 24.02.2022)
© AFP 2022 / Leon Nealوزارة الدفاع البريطانية
وزارة الدفاع البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / Leon Neal
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها "استدعت الملحق العسكري الروسي، فيما يتعلق بالعملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.
وذكرت الوزارة عبر موقعها على تويتر: "تم استدعاء الملحق العسكري الروسي إلى وزارة الدفاع، ردا على غزو القوات الروسية غير المبرر تماما لأوكرانيا".
وأضافت الوزارة أن "المساعد الدائم الثاني لوزير دفاع بريطانيا، لورانس لي، أوضح أن المملكة المتحدة تتوقع من روسيا الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف".
وأردفت الوزارة: "شدد لي على التزام المملكة المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها، وكذلك مطالبة المملكة المتحدة روسيا الاتحادية بوقف جميع الإجراءات وسحب القوات الروسية على الفور".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
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15:24 GMT
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن "روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية".
وشدد بوتين، على أن "روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم، ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي".
وحذر الرئيس الروسي، من أن "موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج، لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية".
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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