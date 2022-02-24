https://arabic.sputniknews.com/20220224/وزير-في-حكومة-صنعاء-يرد-على-تصريحات-وزير-الخارجية-السعودي-بشأن-اليمن-1059114724.html

وزير في حكومة صنعاء يرد على تصريحات وزير الخارجية السعودي بشأن اليمن

وزير في حكومة صنعاء يرد على تصريحات وزير الخارجية السعودي بشأن اليمن

قال الوزير المفوض في السلك الدبلوماسي اليمني لدى سوريا، رضوان الحيمي، إن تصريحات وزير الخارجية السعودي "تدل على فشل جديد لتحالف العدوان على بلادنا، وتضاف إلى... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T16:37+0000

2022-02-24T16:37+0000

2022-02-24T16:37+0000

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وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن أيدينا ممدودة للسلام المشرّف والعادل، أما إذا كانوا يريدون تحقيق ما لم يحققوه عسكريا عن طريق السلام فهذا ليس ممكن في السياسات الخارجية للجمهورية اليمنية، ومبادرة السلام الشامل التي أعلنتها حكومة الإنقاذ ورئاسة الجمهورية اليمنية في صنعاء واضحة، وعليهم أن يعتبروا وإلا فالشعب اليمني مستمر في التصدي لقوى العدوان، ومعادلات الردع حاضرة وبقوة ولن تكون عواصم دول العدوان في مأمن".وتابع الحيمي: "أما إذا كانوا يرغبون في السلام المشرف فلتكن البداية بخطوات بناء ثقة، ولعل الجانب الإنساني هو أهم اختبار لجديتهم نحو السلام، فليرفعوا الحصار البري والبحري والجوي، ويسمحوا للمشتقات النفطية والمواد الغذائية والدوائية بالدخول، وأن يتم فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية أمام المسافرين، وعلى وجه الخصوص مطار صنعاء الدولي ليتسنى للمواطنين ممارسة حقهم بالسفر".وأردف: "يترافق ذلك بالطبع مع إيقاف العمليات العدوانية، حينئذ يمكن أن نقول أن السعودية ستتقدم إلى خيار السلام، وهذا الذي بإمكاننا أن نمضي فيه بكل شجاعة، وإلا فهي مراوغات عدوانية جديدة وبروباجندا إعلامية مفضوحة، لتغطية جرائم العدوان في حق أبناء شعبنا".كان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أمس الأربعاء، قد قال إن "المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن"، مؤكدا أنها "نتاج سيطرة ميليشيات الحوثيين على السلطة هناك بالقوة".وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية: "تدخلنا مع شركائنا لمساعدة وحماية الحكومة اليمنية. كنا نأمل ألا يطول الأمر، لكنه للأسف استغرق وقتا أطول مما كنا نتمنى. لا نزال نواصل مساعينا للعثور على طريق سياسي لحل الأزمة".وكشف عن أن "السعودية اقترحت، في مارس/ آذار الماضي، "وقفا لإطلاق النار تعقبه عملية سياسية"، مشيرا إلى أن "هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها المملكة هذا المقترح".وقال: "للأسف لم يقبل الحوثيون بذلك حتى الآن، ورفضوا إجراء أي حوار إيجابي حول الأمر"، محملا إياهم "مسؤولية تصعيد الوضع عبر استمرار محاولاتهم في مهاجمة مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، مثل مأرب، حيث يقيم مليون نازح إلى جانب مليون ساكن.وأضاف: "هذا يعني أنهم لم يقرروا إبرام السلام، نحن نبذل ما في وسعنا لحماية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. تدخلنا في مأرب بصورة أقوى حتى لا يتم اجتياحها، وكذلك لإرسال إشارة واضحة للحوثيين بأن طريق العنف لن يفيد، وأنه لا سبيل غير الحوار.وأعرب الوزير السعودي عن أمله في التعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي، عبر ممارسة المزيد من الضغوط لجعل "أنصار الله" يقبلون بوقف إطلاق النار ثم الدخول في حوار سياسي، وإلا ستكون هناك عواقب حال عدم حدوث ذلك.وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي

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السعودية, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله