https://arabic.sputniknews.com/20220221/سفير-صنعاء-لدى-سوريا-لـسبوتنيك-السياسة-الأمريكية-تقوم-على-إذكاء-الحروب-وصناعة-الأزمات-في-العالم-1058961269.html

سفير صنعاء لدى سوريا لـ"سبوتنيك": السياسة الأمريكية تقوم على إذكاء الحروب وصناعة الأزمات في العالم

سفير صنعاء لدى سوريا لـ"سبوتنيك": السياسة الأمريكية تقوم على إذكاء الحروب وصناعة الأزمات في العالم

قال سفير صنعاء لدى سوريا، عبد الله صبري، ما هو معروف عن السياسة الأمريكية أنها تقوم على إذكاء الحروب وصناعة الأزمات في كل دول العالم وفقا لمصالحها. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T15:57+0000

2022-02-21T15:57+0000

2022-02-21T15:57+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058961022_17:0:1000:553_1920x0_80_0_0_ad740256a4fbd19adfb0d8ffaee5f16d.jpg

وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن أي حديث لا يخدم هذه السياسة لا يمكن التعاطي معه بثقة أو دون احترازات.وأشار صبري إلى أن العدوان على اليمن لا يشذ عن هذه القاعدة، ولو كانت واشنطن ترى مصلحة في إيقاف هذه الحرب لما كان لهذا العدوان أن يستمر سبع سنوات وأكثر، خاصة أن دول التحالف كلها تتنافس على طاعة البيت الأبيض.وأوضح السفير اليمني، أن حكومة صنعاء لا تجد نفسها معنية بأي تصريحات أمريكية ناعمة أو مخادعة سواء صدرت من مسؤولين أمريكيين أو غيرهم.وتابع، قد طرحنا رؤيتنا للحل أمام كل الوسطاء وضعناهم أمام المحك، فإن كانوا جادين فليكن البدء بالملف الإنساني مفتاحا للسلام والحل السياسي في اليمن.كانت الخارجية الأمريكية قد دعت في وقت سابق أطراف الصراع في اليمن إلى وقف التصعيد والقبول بدعوات السلام، منعا لتفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعاني منها البلاد على مدى أكثر من 6 سنوات من الحرب.وخلال الساعات الماضية أعلنت، جماعة "أنصار الله" أن قواتها أوقعت نحو 580 قتيلا وجريحا في صفوف الجيش اليمني وقوات التحالف العربي، بينهم أكثر من 200 من الجيشين السعودي والسوداني، وتدمير وإحراق وإعطاب أكثر من 40 آلية ومدرعة عسكرية بينها عربة اتصالات وكاسحة ألغام، إثر صد هجوم واسع على مدينة حَرَض شمال غربي حجة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن