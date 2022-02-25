https://arabic.sputniknews.com/20220225/إيرباص-تدرس-تأثير-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-على-صناعة-الطيران-1059148581.html

إيرباص تدرس تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على صناعة الطيران

إيرباص تدرس تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على صناعة الطيران

قالت شركة "إيرباص" عملاق صناعة الطائرات، اليوم الجمعة، إنها تحلل تأثير العقوبات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية ضد روسيا على صناعة الطيران. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T13:05+0000

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سبوتنيك. وأضافت الشركة في الوقت ذاته أنه من السابق لأوانه التعليق على تبعات تلك العقوبات، حسبما صرح وقال متحدث باسم الشركة.وتابع أن "الشركة تراقب الوضع عن كثب مع شركائها وعملائها ومورديها، مشيرا إلى أنه "من دواعي القلق أن نرى الوضع الأمني يتدهور بهذه السرعة في أوروبا".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تعليقه على النتائج المحتملة للعقوبات الغربية الجديدة على قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الروسي، إنه ستكون هناك مشاكل لكنها قابلة للحل.قال بيسكوف، في تعليقه على كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حزمة العقوبات الجديدة سيكون لها تأثير طويل المدى على صناعات التكنولوجيا الفائقة في روسيا مثل الفضاء والصناعة النووية وغيرها: "تم تقليص الاعتماد على الخارج بشكل منهجي في السنوات الأخيرة. وكان الهدف الرئيسي، الذي تم السعي وراءه على خلفية استمرار العقوبات الجديدة والجديدة، هو ضمان، الاكتفاء الذاتي الكامل والاستبدال الكامل للواردات، إذا لزم الأمر"، مشيرا إلى أنه "تم تحقيق هذا الهدف إلى حد كبير".وأضاف: "وإن لم يتم تحقيقه بالكامل، هناك إمكانية لتحقيق سريع، لذلك ستكون هناك بالتأكيد مشاكل، لكنها قابلة للحل".

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