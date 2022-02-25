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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/البيت-الأبيض-يقول-إن-العقوبات-المفروضة-على-الرئيس-الروسي-قد-تشمل-حظر-السفر-1059167895.html
البيت الأبيض يقول إن العقوبات المفروضة على الرئيس الروسي قد تشمل حظر السفر
البيت الأبيض يقول إن العقوبات المفروضة على الرئيس الروسي قد تشمل حظر السفر
أعلن البيت الأبيض، في ساعة متأخرة اليوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الوضع في أوكرانيا قد تشمل حظر السفر. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T21:07+0000
2022-02-25T21:07+0000
تغطية أحداث دونباس
فلاديمير بوتين
البيت الأبيض
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي في إفادة صحفية، "أعتقد أن ذلك سيكون جزءا من المكون الأمريكي [للعقوبات]".
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فلاديمير بوتين, البيت الأبيض

البيت الأبيض يقول إن العقوبات المفروضة على الرئيس الروسي قد تشمل حظر السفر

21:07 GMT 25.02.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
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يتبع
أعلن البيت الأبيض، في ساعة متأخرة اليوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الوضع في أوكرانيا قد تشمل حظر السفر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي في إفادة صحفية، "أعتقد أن ذلك سيكون جزءا من المكون الأمريكي [للعقوبات]".
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