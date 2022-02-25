https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الأمريكية-قلقون-مما-ترتكبه-جبهة-تحرير-تيغراي-من-فظائع-في-إقليم-أمهرة-1059142844.html
الخارجية الأمريكية: قلقون مما ترتكبه جبهة تحرير تيغراي من فظائع في إقليم أمهرة
الخارجية الأمريكية: قلقون مما ترتكبه جبهة تحرير تيغراي من فظائع في إقليم أمهرة
أبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها مما وصفتها بـ"الفظائع" التي ترتكبها جبهة تحرير تيغراي في إقليم أمهرة. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T11:31+0000
2022-02-25T11:31+0000
2022-02-25T11:31+0000
العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار إثيوبيا
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وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلامية أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده تشعر بالقلق "إزاء التقارير التي تفيد بوقوع فظائع، بما في ذلك العنف الجنسي، ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية في إقليم أمهرة بإثيوبيا في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2021"وقال: "يظل موقفنا الثابت هو أنه يجب إجراء تحقيقات ذات مصداقية في الفظائع والمساءلة عنها كجزء من أي حل دائم للأزمة".وأوضح أن "التقارير المستمرة عن الفظائع تؤكد الحاجة الملحة لإنهاء الصراع العسكري المستمر"، لافتا إلى مواصلة الخارجية الأمريكية "إشراك أطراف النزاع للحث على وقف العنف، ووضع حد للفظائع، وتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة دون عوائق ، وإيجاد حل سلمي للصراع".وكانت جبهة تحرير تيغراي، قد أعنلت في الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اكتمال عملية انسحاب قواتها من إقليمي عفار وأمهرة في إثيوبيا.ووقتها قال المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي، غي "تويتر": "لقد أكملنا للتو عملية انسحاب قواتنا من إقليمي أمهرة وعفار"، مؤكدا أنه بذلك تم تجاوز أي عذر للمجتمع الدولي لتفسير تباطؤه بشأن الضغط على آبي أحمد وشركائه الإقليميين في تيغراي.واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
https://arabic.sputniknews.com/20211030/واشنطن-تدعو-جبهة-تحرير-تيغراي-للانسحاب-من-ولايتي-أمهرة-وعفر-الإثيوبيتين-1050577709.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا
الخارجية الأمريكية: قلقون مما ترتكبه جبهة تحرير تيغراي من فظائع في إقليم أمهرة
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أبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها مما وصفتها بـ"الفظائع" التي ترتكبها جبهة تحرير تيغراي في إقليم أمهرة.
وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلامية
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده تشعر بالقلق "إزاء التقارير التي تفيد بوقوع فظائع، بما في ذلك العنف الجنسي، ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية في إقليم أمهرة بإثيوبيا في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2021"
30 أكتوبر 2021, 15:47 GMT
وقال: "يظل موقفنا الثابت هو أنه يجب إجراء تحقيقات ذات
مصداقية في الفظائع والمساءلة عنها كجزء من أي حل دائم للأزمة".
وأوضح أن "التقارير المستمرة عن الفظائع تؤكد الحاجة الملحة لإنهاء الصراع العسكري المستمر"، لافتا إلى مواصلة الخارجية الأمريكية "إشراك أطراف النزاع للحث على وقف العنف، ووضع حد للفظائع، وتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة دون عوائق ، وإيجاد حل سلمي للصراع".
وكانت جبهة تحرير تيغراي
، قد أعنلت في الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اكتمال عملية انسحاب قواتها من إقليمي عفار وأمهرة في إثيوبيا.
ووقتها قال المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي، غي "تويتر": "لقد أكملنا للتو عملية انسحاب قواتنا من إقليمي أمهرة وعفار"، مؤكدا أنه بذلك تم تجاوز أي عذر للمجتمع الدولي لتفسير تباطؤه بشأن الضغط على آبي أحمد وشركائه الإقليميين في تيغراي.
واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا
، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.