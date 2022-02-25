https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-التركية-سيكون-لروسيا-الحق-في-المرور-عبر-المضائق-التركية-حتى-لو-تم-إغلاقها--1059128745.html

الخارجية التركية: سيكون لروسيا الحق في المرور عبر المضائق التركية حتى لو تم إغلاقها

الخارجية التركية: سيكون لروسيا الحق في المرور عبر المضائق التركية حتى لو تم إغلاقها

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن تركيا قد تغلق مضيق البوسفور والدردنيل أمام مرور السفن الحربية، ولكن حتى في هذه الحالة، سيكون... 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T05:55+0000

2022-02-25T05:55+0000

2022-02-25T05:59+0000

أخبار تركيا اليوم

روسيا

مولود جاويش أوغلو

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ونقلت صحيفة "حريت" عن الوزير: "لقد طلبت أوكرانيا رسميًا إلينا [إغلاق المضيق أمام مرور السفن الحربية الروسية]. وأحكام اتفاقية مونترو واضحة ودقيقة للغاية. وحتى اليوم، لم تتردد تركيا في الامتثال لاتفاقية مونترو. الحرب التي لا تكون تركيا طرفا فيها يمكن اتخاذ إجراءات ضد الدول المشاركة فيها. يمكن لتركيا تقييد مرور السفن الحربية عبر المضائق. ومع ذلك، تنص اتفاقية مونترو أيضًا على أن سفن الدول المشاركة في الحرب يمكنها العودة إلى قواعدها".وطالبت الحكومة الأوكرانية، يوم أمس الخميس، تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل والمجال الجوي أمام روسيا، على خلفية شن موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.وأعلن السفير الأوكراني لدى أنقرة، فاسيلي بودنار، في تصريح صحفي أمام سفارة كييف بأنقرة، قائلا: "أتوجه إلى الإدارة التركية بطلب مساعدة أوكرانيا. نطالب بإغلاق الدردنيل، ونريد فرض عقوبات على الجانب الروسي وتجميد أصول الروس هنا".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم, روسيا, مولود جاويش أوغلو