https://arabic.sputniknews.com/20220225/الدفاع-الروسية-تنفي-تقارير-عن-اختراق-موقعها-الإلكتروني-1059168636.html
الدفاع الروسية تنفي تقارير عن اختراق موقعها الإلكتروني
الدفاع الروسية تنفي تقارير عن اختراق موقعها الإلكتروني
نفت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة متأخرة اليوم الجمعة، اختراق موقعها الإلكتروني. مشيرة إلى أنه يعمل بشكل طبيعي. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T21:42+0000
2022-02-25T21:42+0000
2022-02-25T22:35+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار وزارة الدفاع الروسية
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وأضافت الوزارة في بيان صحفي، "المعلومات المنتشرة على الشبكات الاجتماعية والتي تزعم اختراق موقع الوزارة وسرقة البيانات الشخصية للعسكريين الروس واهية وتبعث على السخرية.. جميع الأجهزة والبرامج الخاصة بالبوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تعمل بشكل طبيعي".وأوضحت الوزارة أنه من حيث المبدأ، لا يتم تخزين أي قوائم بيانات شخصية للأفراد العسكريين وغيرهم من موظفي وزارة الدفاع الروسية على خوادم موقع الوزارة على الإنترنت، مشيرة إلى أنه هذا ببساطة محظور بموجب القانون الروسي، وهو أمر لا يعرفه الأوكرانيون.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-تكشف-عرقلة-واشنطن-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-1059163046.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار وزارة الدفاع الروسية
الدفاع الروسية تنفي تقارير عن اختراق موقعها الإلكتروني
21:42 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 22:35 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
نفت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة متأخرة اليوم الجمعة، اختراق موقعها الإلكتروني. مشيرة إلى أنه يعمل بشكل طبيعي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، "المعلومات المنتشرة على الشبكات الاجتماعية والتي تزعم اختراق موقع الوزارة
وسرقة البيانات الشخصية للعسكريين الروس واهية وتبعث على السخرية.. جميع الأجهزة والبرامج الخاصة بالبوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تعمل بشكل طبيعي".
وأوضحت الوزارة أنه من حيث المبدأ، لا يتم تخزين أي قوائم بيانات شخصية للأفراد العسكريين وغيرهم من موظفي وزارة الدفاع الروسية على خوادم موقع الوزارة على الإنترنت، أن هذا ببساطة محظور بموجب القانون الروسي، وهو أمر لا يعرفه الأوكرانيون".
وأوضحت الوزارة أنه من حيث المبدأ، لا يتم تخزين أي قوائم بيانات شخصية للأفراد العسكريين وغيرهم من موظفي وزارة الدفاع الروسية على خوادم موقع الوزارة على الإنترنت، مشيرة إلى أنه هذا ببساطة محظور بموجب القانون الروسي، وهو أمر لا يعرفه الأوكرانيون.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.