https://arabic.sputniknews.com/20220225/الكرملين-بوتين-مستعد-لإرسال-وفد-روسي-إلى-مينسك-لإجراء-مفاوضات-مع-الوفد-الأوكراني-1059148203.html

الكرملين: بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني

الكرملين: بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T12:56+0000

2022-02-25T12:56+0000

2022-02-25T13:10+0000

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عمليات عسكرية

فلاديمير بوتين

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا. في البداية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية هو مساعدة الجيش في جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بما في ذلك من خلال نزع السلاح من أوكرانيا. وهذا، في الواقع، جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد".ووفقا له، فإن الوفد الروسي سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الكرملين، مشرا إلى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أنه سيكون جاهزا لتهيئة جميع الظروف الخاصة بسلامة الوفد المفاوض من الجانب الروسي والأوكراني.هذا وأعلن بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الكرملين سمع تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن استعداده للتفاوض حول حياد أوكرانيا. وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه تصريحات جديدة. سمعناها... هذه على الأرجح حركة في اتجاه إيجابي، علينا الآن أن نحللها. لا أستطيع قول المزيد".وأضاف بيسكوف أن موسكو كانت تنتظر ردا منسقا من الغرب بعد بدء العملية العسكرية لتجريد أوكرانيا من السلاح، مشيرا إلى أن الكرملين يعتقد أن تطبيع العلاقات سيحدث بطريقة أو بأخرى، قائلا "لقد انتظرنا ... بمجرد أن يأتي فهم إلزام هذه العملية، فهم حتمية اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة من جانب روسيا لضمان أمنها. بطريقة أو بأخرى ستأتي فترة التطبيع".هذا ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات حول الوضع في دونباس.وقال: "أريد أن أناشد الرئيس الروسي، مرة أخرى، القتال مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا. دعونا نجلس حول طاولة المفاوضات لوقف موت الناس".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس بوتين، في محادثة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا على مستوى عالٍ، وفقًا لما نقله التلفزيون الصيني.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/الكرملين-سمعنا-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-استعداد-كييف-للمفاوضات-بشأن-وضع-الحياد-ونقوم-بتحليلها-1059141033.html

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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, فلاديمير بوتين