https://arabic.sputniknews.com/20220225/رئيس-الوزراء-الفرنسي-الأسبق-كان-بالإمكان-تفادي-هذا-الصدام-الخطير-1059159023.html
رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق: كان بالإمكان تفادي هذا الصدام الخطير
رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق: كان بالإمكان تفادي هذا الصدام الخطير
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، فرانسوا فيون، أنه كان بالإمكان تفادي الصدام الخطير، الذي نشهده اليوم بين روسيا وأوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T16:22+0000
2022-02-25T16:22+0000
2022-02-25T16:22+0000
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عمليات عسكرية
روسيا
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وقال فيون في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "لمدة 10 سنوات تم تحذير الغرب من رفض مراعاة مطالب روسيا بتوسيع الناتو"، مضيفا: "مثل هذا السلوك أدى الآن إلى تصادم خطير كان يمكن تفاديه".وأشاد فيون بجهود فرنسا لإيجاد حل للأزمة الحادة من خلال "الدبلوماسية المتوازنة"، التي لا ينبغي التخلي عنها "رغم الانتكاسات" على هذا المسار، حسب تعبيره.واختتم نشره بالعبارة التالية: "عاجلاً أم آجلاً لا بد من التوصل إلى اتفاق، لأننا نعيش في القارة نفسها".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-قبول-السويد-وفنلندا-المحتمل-في-الناتو-سيستدعي-ردا-من-روسيا-1059155117.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, روسيا
رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق: كان بالإمكان تفادي هذا الصدام الخطير
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، فرانسوا فيون، أنه كان بالإمكان تفادي الصدام الخطير، الذي نشهده اليوم بين روسيا وأوكرانيا.
وقال فيون في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "لمدة 10 سنوات تم تحذير الغرب من رفض مراعاة مطالب روسيا بتوسيع الناتو"، مضيفا: "مثل هذا السلوك أدى الآن إلى تصادم خطير كان يمكن تفاديه".
وأشاد فيون بجهود فرنسا لإيجاد حل للأزمة الحادة من خلال "الدبلوماسية المتوازنة"، التي لا ينبغي التخلي عنها "رغم الانتكاسات" على هذا المسار، حسب تعبيره.
واختتم نشره بالعبارة التالية: "عاجلاً أم آجلاً لا بد من التوصل إلى اتفاق، لأننا نعيش في القارة نفسها".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.