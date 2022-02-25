عربي
رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للعملية العسكرية لحماية دونباس
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/روسيا-تسلم-فرنسا-أدلة-على-جرائم-الحرب-التي-ارتكبتها-كييف-في-دونباس-1059150041.html
روسيا تسلم فرنسا أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها كييف في دونباس
روسيا تسلم فرنسا أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها كييف في دونباس
سلمت السفارة الروسية في فرنسا إلى وزارة الخارجية الفرنسية أدلة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبتها كييف فى دونباس، حسبما ذكر المكتب الصحفي للبعثة... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T13:27+0000
2022-02-25T13:27+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059142278_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5668379b7ffc6eebbab06c9bb3b6b21d.jpg
وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية إن "السفارة الروسية في باريس سلمت وزارة الخارجية الفرنسية أدلة مصورة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دونباس، وتقع المسؤولية عنها على عاتق القيادة الأوكرانية".كما أضافت الخدمة الصحفية أنه "تم إرسال هذه المواد أيضًا إلى أكبر المنظمات الإعلامية والحقوقية".في وقت سابق، قالت لجنة التحقيق الروسية إن لديها أدلة على التورط في جرائم حرب منذ 2014 في دونباس لمسؤولين عسكريين سابقين وحاليين في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/قديروف-يحشد-10-آلاف-مقاتل-للدخول-إلى-أكثر-المناطق-سخونة-في-أوكرانيا-فيديو-1059148278.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059142278_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff4dc5438d8d812420389c7d8664c743.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

روسيا تسلم فرنسا أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها كييف في دونباس

13:27 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر الشرطة التباع لجمهورية دونيتسك الشعبية في مدرسة غورلوفكا، التي تضررت من جراء القصف الأوكراني، 25 فبراير 2022
أحد عناصر الشرطة التباع لجمهورية دونيتسك الشعبية في مدرسة غورلوفكا، التي تضررت من جراء القصف الأوكراني، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
سلمت السفارة الروسية في فرنسا إلى وزارة الخارجية الفرنسية أدلة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبتها كييف فى دونباس، حسبما ذكر المكتب الصحفي للبعثة الدبلوماسية.
وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية إن "السفارة الروسية في باريس سلمت وزارة الخارجية الفرنسية أدلة مصورة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دونباس، وتقع المسؤولية عنها على عاتق القيادة الأوكرانية".
كما أضافت الخدمة الصحفية أنه "تم إرسال هذه المواد أيضًا إلى أكبر المنظمات الإعلامية والحقوقية".
في وقت سابق، قالت لجنة التحقيق الروسية إن لديها أدلة على التورط في جرائم حرب منذ 2014 في دونباس لمسؤولين عسكريين سابقين وحاليين في أوكرانيا.
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية .. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
قديروف يحشد 10 آلاف مقاتل للدخول إلى أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا... فيديو
13:01 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала