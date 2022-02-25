https://arabic.sputniknews.com/20220225/روسيا-تسلم-فرنسا-أدلة-على-جرائم-الحرب-التي-ارتكبتها-كييف-في-دونباس-1059150041.html
روسيا تسلم فرنسا أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها كييف في دونباس
روسيا تسلم فرنسا أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها كييف في دونباس
سلمت السفارة الروسية في فرنسا إلى وزارة الخارجية الفرنسية أدلة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبتها كييف فى دونباس، حسبما ذكر المكتب الصحفي للبعثة... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T13:27+0000
2022-02-25T13:27+0000
2022-02-25T13:27+0000
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وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية إن "السفارة الروسية في باريس سلمت وزارة الخارجية الفرنسية أدلة مصورة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دونباس، وتقع المسؤولية عنها على عاتق القيادة الأوكرانية".كما أضافت الخدمة الصحفية أنه "تم إرسال هذه المواد أيضًا إلى أكبر المنظمات الإعلامية والحقوقية".في وقت سابق، قالت لجنة التحقيق الروسية إن لديها أدلة على التورط في جرائم حرب منذ 2014 في دونباس لمسؤولين عسكريين سابقين وحاليين في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/قديروف-يحشد-10-آلاف-مقاتل-للدخول-إلى-أكثر-المناطق-سخونة-في-أوكرانيا-فيديو-1059148278.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا تسلم فرنسا أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها كييف في دونباس
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سلمت السفارة الروسية في فرنسا إلى وزارة الخارجية الفرنسية أدلة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبتها كييف فى دونباس، حسبما ذكر المكتب الصحفي للبعثة الدبلوماسية.
وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية إن "السفارة الروسية في باريس سلمت وزارة الخارجية الفرنسية أدلة مصورة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دونباس، وتقع المسؤولية عنها على عاتق القيادة الأوكرانية".
كما أضافت الخدمة الصحفية أنه "تم إرسال هذه المواد أيضًا إلى أكبر المنظمات الإعلامية والحقوقية".
في وقت سابق، قالت لجنة التحقيق الروسية إن لديها أدلة على التورط في جرائم حرب منذ 2014 في دونباس لمسؤولين عسكريين سابقين وحاليين في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.