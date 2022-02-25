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https://arabic.sputniknews.com/20220225/روسيا-تقيد-الوصول-جزئيا-إلى-فيسبوك-ردا-على-إجراءاته-التعسفية-1059160307.html
روسيا تقيد الوصول جزئيا إلى "فيسبوك" ردا على إجراءاته التعسفية
روسيا تقيد الوصول جزئيا إلى "فيسبوك" ردا على إجراءاته التعسفية
أعلنت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور) عن قيود جزئية على الوصول لـ"فيسبوك" ابتداءً من 25 شباط/ فبراير. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T16:51+0000
2022-02-25T16:51+0000
روسيا
فيسبوك
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ونشرت الدائرة بيانا على تليغرام، جاء فيه: "في 25 شباط/ فبراير، قرر مكتب المدعي العام، بالاتفاق مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على أنها متورطة في انتهاك حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس".وقيد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وقت سابق، الصفحة الرسمية لوكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة الروسية تسعين يوما.وكتبت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" أن موقع "فيسبوك" قيد صفحة "ريا نوفوستي" (سبوتنيك الناطقة باللغة الروسية) لمدة تسعين يوما، وهذا انتهاك أكبر لحرية الكلام من قبل الشبكة الاجتماعية الأمريكية".وبحسب ما كتبته الخدمة الصحفية: "سبوتنيك سوف تتقدم بطلب إلى الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور)، للمساعدة في حل قيود فيسبوك".وينص إشعار التقييد بأنه "سيتم تقليل مستوى الوصول للصفحة بحيث يراها عدد أقل من المستخدمين".
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روسيا, فيسبوك

روسيا تقيد الوصول جزئيا إلى "فيسبوك" ردا على إجراءاته التعسفية

16:51 GMT 25.02.2022
© REUTERS / DADO RUVICانقطاع خدمات منصات فيسبوك إنستغرام وواتساب 4 أكتوبر 2021
انقطاع خدمات منصات فيسبوك إنستغرام وواتساب 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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أعلنت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور) عن قيود جزئية على الوصول لـ"فيسبوك" ابتداءً من 25 شباط/ فبراير.
ونشرت الدائرة بيانا على تليغرام، جاء فيه: "في 25 شباط/ فبراير، قرر مكتب المدعي العام، بالاتفاق مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على أنها متورطة في انتهاك حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس".
وقيد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وقت سابق، الصفحة الرسمية لوكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة الروسية تسعين يوما.
وكتبت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" أن موقع "فيسبوك" قيد صفحة "ريا نوفوستي" (سبوتنيك الناطقة باللغة الروسية) لمدة تسعين يوما، وهذا انتهاك أكبر لحرية الكلام من قبل الشبكة الاجتماعية الأمريكية".
وبحسب ما كتبته الخدمة الصحفية: "سبوتنيك سوف تتقدم بطلب إلى الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور)، للمساعدة في حل قيود فيسبوك".
وينص إشعار التقييد بأنه "سيتم تقليل مستوى الوصول للصفحة بحيث يراها عدد أقل من المستخدمين".
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